El Maestro Tabárez elogia a la Roja: "Para mí no sería algo extraño que Chile le gane a Colombia"

El técnico de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, elogió a Chile, pese a que derrotaron a la Roja por 1-0 en el cierre de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019.

En conferencia de prensa, el Maestro indicó que "estoy satisfecho. Pudiera haber sido otro resultado. En un partido tan parejo cualquier cosa podía ocurrir pero este equipo siempre lucha hasta el final y disputa cada pelota como si fuera la última. El equipo mostró algo que es tradición del fútbol de Uruguay".

"Estos partidos cerrados se definen por circunstancias y nos tocó ganar y me tiene muy satisfecho. Fue un partido muy disputado, parejo, con pocos espacios. Fallamos en algunas oportunidades pero llegamos más que el rival, en situaciones más claras que no pudimos concretar", agregó.

Sobre Chile, Tabárez dijo que "no lo habíamos previsto que no estuviera Vidal. Fortaleció numéricamente su sistema defensivo. Habíamos planificado un partido con base en lo que mostró en los otros dos partidos".

"Como son partidos cerrados, los resultados se definen por circunstancias. Pero nos tocó ganar, lo que nos tiene muy satisfechos y con las cosas definidas ahora toca enfrentar a un Perú que va a ser difícil”, añadió.

Y para lo que viene, el técnico uruguayo consideró que "el 2011 tuvimos la suerte de ser campeones, ahí nos tocó con Argentina, que eran los favoritos. Podemos decir presunciones o comentarios, pero no podemos asegurar que Chile no le va a ganar a Colombia, no es algo extraño”.

Finalmente, de cara al choque con los de Ricardo Gareca, estableció que "el partido con Brasil no lo consideramos. Son accidentes, aunque dejen huella en la interna, a veces estos golpes ponen en guardia a cualquier equipo, convirtiéndose en sistemas muy difíciles. Además, la base que clasificó al Mundial de Rusia es excelente”.