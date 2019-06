Suy Yin Estay doma la peligrosa ola de La Punta 2 con puntaje perfecto en el Bellavista Bodyboard Pro 2019

Los casi 25 grados y cielo despejado en Iquique han sido el marco perfecto para las grandes olas también que ha ofrecido la playa El Morro en el Bellavista Bodyboard Pro 2019, evento que agrupa a 200 riders de todo el mundo hasta el viernes en la costa de la “Tierra de Campeones”.

Y hoy además, una local fue la que brilló en la jornada con una ola perfecta que dejó a los casi 500 espectadores de hoy con la boca abierta: Los cuatro jueces evaluaron con un 10.00 la cuarta ola que abordó la chilena Suy Yin Estay y que le valió ubicarse en la tercera fase de la competencia de mujeres adultas, en donde ya están las sembradas de la competencia de mujeres adultas (Ver video al final del comunicado). Realmente una hazaña si se considera la fuerza que hay que tener para sortear una de las olas más temibles del país.

“Al principio me habían tocado tres olas con muy bajo puntaje, así que esperé para esa buena ola para a darlo todo. Gracias a dios me salió ese tubo que nunca pensé que me iba a significar un 10. Estoy súper contenta porque los entrenamientos están dando frutos”, explicó Estay, de 23 años.

La formada en las mismas olas en las que hoy se disputa el Bellavista Bodyboard Pro 2019 añadió que “lo ideal es llegar a la final y darlo todo. Las condiciones de las olas están súper bien, complicadas y de alto riesgo, pero con respeto, energía y ganas, podemos ganar”.

En la competencia de varones adultos, dos chilenos se ubicaron entre los mejores 24 riders del torneo. Ya habían clasificado una de las principales cartas nacionales, Yoshua Toledo y Alexander Whittmann. La acción continúa mañana a partir de las 7.30 horas con el Pro Junior, Mujeres Adulto y Hombres Adulto.

Resultados de la segunda fase – mujeres

Heat 1

Maira Viana (BRA) /6.00 – 5.75/Final: 11.75

Teresa Miranda (ESP) /6.5 – 4.5/Final: 11.00

Daniela Caqueo (CHI) /5.00 – 4.00/ Final: 9.00

Mariana Rosa (POR) /DNF

Heat 2

Suy-Yin Estay (CHI) /10.00 – 1.65/ Final: 11.65

Teresa Padrela (POR) /6.00 – 3.00/ Final: 9.00

Savitri Álvarez (CHI) /4.00 – 3.00/ Final: 7.00

Soraya Valdivieso (CHI)/DNF

Heat 3

Paloma Freyggan (CHI) /7.25 – 6.75/ Final: 14.00

Valentina Díaz (CHI) /4.25 – 3.75/ Final: 8.00

Beatriz Arleo (VEN) /2.75 – 1.5/ Final: 4.25

Danicelly Vallejos (CHI) /1.5 – 1.00/ Final: 2.5

Heat 4