Uno a uno de Chile ante Uruguay en Copa América: Pulgar y Alexis sacaron la cara, Jara y Arias dejaron dudas

Revisa el rendimiento de los jugadores de la Selección chilena en el duelo ante Uruguay, que terminó con derrota por 1-0, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2019, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Gabriel Arias: Estuvo flojo en el gol de Cavani, pudo hacer algo más en la estirada. En el resto de sus intervenciones se mostró bien, pero igual sigue dejando dudas.

Paulo Díaz: De gran partido, estuvo muy atinado tanto por arriba como por abajo, el hombre del Al Ahli fue una de las apuestas de Rueda y le dio frutos. Tuvo el gol de cabeza, pero se la sacaron de la línea.

Gary Medel: Cumplía una tarea perfecta en el fondo, manejando con mucho oficio las acciones de la defensa nacional, llegando bien a los cruces y cortando los avances uruguayos. Sin embargo, sintió un pinchazo y tuvo que salir iniciando el segundo tiempo.

Gonzalo Jara: Dejó muchas dudas en su posición de último hombre, especialmente en el segundo tiempo, donde debió cubrir más espacios sin Medel a su lado. Se quedó en la marca del gol de Cavani y además se hizo notar al golpear a un espontáneo que entró a la cancha.

Guillermo Maripán: Le cuesta mucho cuando en una línea de tres, queda expuesta su lentitud cuando va a la orilla. Por alto es una garantía, pero por bajo deja bastantes dudas.

Oscar Opazo: Hizo un gran recorrido por la izquierda, alternando buenas y malas. En fase defensiva estuvo muy fino, no así en ataque donde no pudo desnivelar y no tuvo mucha influencia.

Erick Pulgar: De los mejores de Chile, jugó a gran altura en la zona media, manejando los tiempos y la salida del equipo nacional, nuevamente demostró que no le pesa ser el barómetro de la Roja con su buena visión y su agresividad.

Charles Aránguiz: En lo suyo, comiéndose la cancha, ayudando a sus compañeros en todos los sectores del campo de juego. Mordió, pegó, luchó y también jugó, pero no tuvo la ayuda de Vidal, que le da mucho aire en ese sector.

Pedro Pablo Hernández: Muy tibio, da equilibrio al equipo en el mediocampo, pero carece de agresividad, la que si le da Vidal cuando está en la cancha. Si bien cumplió, al Tucu le faltó ese extra que siempre se pide en esa zona.

Eduardo Vargas: No tuvo una buena noche, no pudo rematar al arco, lo que es su especialidad, y fue bien controlado por la defensa uruguaya. Se vio muy lento, ha ido de más a menos en esta copa.

Alexis Sánchez: Junto a Pulgar fue lo mejor de la Roja. Movedizo, encarador, valiente para ir hacia adelante y no le importó ir al choque pese a su lesión de tobillo. En el segundo tiempo sintió el esfuerzo, pero su juego siempre sumó y le dio mucho aire al equipo.

Igor Lichnovsky (54'): Reemplazó al lesionado Medel y tuvo una jugada clara de gol tras un córner

Junior Fernandes (78'): Ingresó por Vargas y prácticamente no entró en juego.

Nicolás Castillo (90'): Entró por Jara en la desesperada y no tuvo acción.