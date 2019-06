El Mago Valdivia le tiene fe a la Roja en Copa América: "Nuestra selección le puede ganar fácilmente a cualquiera"

La Selección chilena se prepara para enfrentar a Uruguay por la última fecha del Grupo C de la Copa América 2019 y Jorge Valdivia, campeón en la edición 2015, no dudó en sus comentarios y demostró que le tiene mucha fe a sus ex compañeros.

Antes del partido, durante una actividad en Estación Central, el Mago sacó pecho y sentenció que el equipo nacional le puede ganar a cualquier rival de los que quedan con vida.

"Me imagino que ellos están muy tranquilos y nosotros también debemos estar tranquilos por la manera en la que Chile viene jugando en la Copa América, a pesar de todo lo que se habló y se especuló previo a la participación de la Roja en el torneo. Han hecho los cosas bien y ahora tienen un partido que es raro porque no se necesita ganar para clasificar", comentó Valdivia.

Además, el volante de Colo Colo agregó que independiente del lugar en el que clasifique Chile a los cuartos de final, la Roja tendrá las herramientas para derrotar a cualquier contrincante para consolidarse entre los cuatro mejores del torneo.

"Ya estás clasificado, y perdiendo te toca Colombia o ganando te toca Perú, y son dos rivales que a mi parecer, nuestra selección les puede ganar fácilmente a cualquiera de ellos", sentenció Valdivia.