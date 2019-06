Arias y el fantasma de Claudio Bravo en la Roja: "No es una carga suplirlo, soy el arquero en que el técnico confió"

El arquero Gabriel Arias ha tenido una difícil responsabilidad de reemplazar al histórico Claudio Bravo en la portería de la selección chilena, durante la participación de la Roja en la Copa América de Brasil 2019, y por ello sus actuaciones son analizadas con lupa por sus críticos. Pese a eso, el guardameta de Racing cree que ese hecho no ha sido una mochila que cargar en Brasil y señala que está preparado para estas circunstancias.

"No es una carga emotiva suplir a (Claudio) Bravo. Soy el arquero en el que confió el técnico, trato de ir mejorando y espero seguir así. Siempre hay que trabajar, lo he hecho de forma correcta y no he tenido errores", aseguró el meta en conferencia de prensa.

"Me voy sintiendo cada vez mejor, hay que seguir corrigiendo para hacerlo mejor y así darle confianza a mis compañeros. Uno se prepara para esto, estudia y tiene que ver en el momento para tomar la mejor decisión. Uno trata de corregir, le planteo cosas a Gary (Medel), la charlamos para ver qué se puede mejorar", añadió.

Chile vs. Colombia, por cuartos de final de Copa América: Horario, programación y cómo ver online El equipo de Reinaldo Rueda jugará por la ronda de los ocho mejores del certamen continental, en una nueva prueba rumbo al tricampeonato.

Por otra parte, el ex Unión La Calera elogió lo realizado por su equipo en la fase de grupos del torneo y señaló que no existe un favorito para ganar, pese a lo realizado en esa etapa del certamen.

"Se ha hecho una buena primera fase, uno decide no arriesgar de más, sería imprudente. Uno a veces prefiere simplificar las cosas y no arriesgar. Ví lo de Suárez, en ese momento se me vino a la mente el partido anterior y me frené un poco. Acá no hay favoritos. El que haga mejor las cosas avanzará y para eso hay que estar atento a los detalles, dejarlo todo en la cancha", cerró.

El duelo de cuartos de final entre Chile y Colombia por la Copa América de Brasil 2019, se disputará el viernes 28 de junio a las 19:00 horas y en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.