Colombia teme al juego de la Roja: "Decir que Chile es fuerte sólo adelante es mentira, tienen otras fortalezas"

El central Davinson Sánchez y el volante Matheus Uribe adelantaron este miércoles el duelo entre Colombia y Chile por los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, que se jugará el viernes a las 19:00 horas en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

En conferencia de prensa, el zaguero del Tottenham Hotspur indicó que "Colombia tiene argumentos para jugar ante cualquiera, estamos preparados para enfrentar a todos los rivales. No somos la selección perfecta, pero tampoco estamos donde decían que estábamos".

Acerca de la Roja, Sánchez señaló que "decir que Chile es fuerte sólo adelante es mentira, porque ha demostrado que tiene otras fortalezas, como en la mitad de la cancha. Chile es campeón, pero Colombia no es inferior".

Además, alabó a la dupla Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, afirmando que deben "tratar de que nunca nos miren a la cara, con trabajo de equipo, el compañerismo que prime, porque el objetivo colectivo siempre va a ser querer ser protagonistas. No es solo anular a ese par de jugadores, tenemos que ser Colombia y mostrar lo que venimos haciendo. No debemos brindar brechas entre líneas para que no nos cojan en desorden".

"Somos una selección que sabe que puede jugarle a cualquiera": Dávinson Sánchez.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/1LgIiDP0hs — Win Sports (@WinSportsTV) June 26, 2019

"Chile es una selección que ha cambiado su modelo de juego pero sigue siendo muy fuerte en todas sus líneas": Dávinson Sánchez.#ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/kubzqxRNdJ — Win Sports (@WinSportsTV) June 26, 2019

Por su parte, Uribe llamó a "ganar en los noventa minutos, esa es nuestra consigna", aunque reconoció que "ir a los penales es una posibilidad, pero estamos mentalizados en los noventa minutos, para ganar el partido. Tenemos que hacer nuestra labor en esos noventa, tenemos que sacar un resultado".

Acerca de la escuadra de Reinaldo Rueda, el hombre del América considera que "sabemos del rival que vamos a enfrentar, viene de ganarse dos Copas, de la jerarquía de los jugadores y del cuerpo técnico. Nosotros estamos en un proceso corto con el profesor Carlos Queiroz, pero que viene muy bien. Sabemos que estamos para grandes cosas".

Además, alabó al técnico de la Roja indicando que "es una nueva era para el 'profe' Reinaldo. Él es un estratega, que mira mucho fútbol y estudia a sus rivales, pero para nosotros va ser más fácil enfrentar a un equipo que lo vemos seguido, a sus jugadores por televisión en sus clubes, por eso estudiarlos a ellos es más fácil que ellos a nosotros".

"Chile es mejor para el juego de nosotros. Proponen jugar, pero te dejan espacio. Estamos muy contentos con nuestro trabajo. Estamos positivos y mentalizados que vamos paso a paso, sabemos que los equipos del 'profe' Reinaldo siempre juegan bien al fútbol y con los jugadores que tiene en Chile lo puede hacer a la perfección, cantidad infinita de variantes, orden defensivo, pero también sorpresa para acompañar a los hombres de ataque", consideró.