Kevin Durant opta por la agencia libre y provoca una revolución en la NBA

Kevin Durant encendió nuevamente a la NBA. Primero lo hizo con la grave lesión que sufrió en las últimas Finales por Golden State Warriors ante Toronto Raptors, la que lo dejará toda la temporada 2019-2020 fuera de acción, y ahora es porque hizo un importante anunció.

Según el especialista en NBA de ESPN, Adrian Wojnarowski, Durant declinó su opción de renovar su contrato con los Warriors por 31,5 millones de dólares y optó por ser agente libre, vale decir que puede fichar por cualquier equipo de la liga.

Si bien era un hecho esperado, KD volvió a provocar un terremoto en la NBA. Algunos pensaban que se quedaría un año más en Golden State producto de la rotura del tendón de Aquiles, pero finalmente tomó la decisión que más duele en Oakland.

Golden State Warriors star Kevin Durant has declined his $31.5M player option and will become an unrestricted free agent, league sources tell ESPN. Durant and his business manager Rich Kleiman are in New York, evaluating free agency options. So far, process has stayed private.

