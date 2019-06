Trump se lanza contra capitana de la selección femenina de Estados Unidos: "Gana primero, después habla"

El Presidente estadounidense, Donald Trump, se lanzó con todo contra la capitana de la selección femenina de su país, Megan Rapinoe, quien rechazó ir a la Casa Blanca en caso de ganar la Copa del Mundo de fútbol Femenino, que se está disputando actualmente en Francia.

Fiel a su estilo directo, Trump usó Twitter para responderle a Rapinoe con todo, asegurando que para ir a la Casa de Gobierno debe ser campeona en el certamen: "La jugadora de fútbol femenino, Megan Rapinoe, acaba de decir que 'no irá a la p… Casa Blanca' si ganan. Aparte de la NBA, (…) todas las ligas y equipos adoran venir. Soy un gran fanático del equipo estadounidense y del fútbol femenino, ¡pero Megan debería GANAR antes de HABLAR! ¡Termina el trabajo!".

Luego, el Mandatario sentenció que "Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas".

Women’s soccer player, @mPinoe, just stated that she is “not going to the F…ing White House if we win.” Other than the NBA, which now refuses to call owners, owners (please explain that I just got Criminal Justice Reform passed, Black unemployment is at the lowest level… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

….in our Country’s history, and the poverty index is also best number EVER), leagues and teams love coming to the White House. I am a big fan of the American Team, and Women’s Soccer, but Megan should WIN first before she TALKS! Finish the job! We haven’t yet…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

….invited Megan or the team, but I am now inviting the TEAM, win or lose. Megan should never disrespect our Country, the White House, or our Flag, especially since so much has been done for her & the team. Be proud of the Flag that you wear. The USA is doing GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 26, 2019

Los comentarios de Trump llegaron después de que Rapinoe dijera a la revista Eight by Eight que no iría a la "puta Casa Blanca" si son campeonas, además aseguró que si ganan el título "no vamos a ser invitadas, lo dudo".

"(Trump) trata de evitar invitar a un equipo que podría declinar (la invitación). O, como hizo cuando los Warriors (de Golden State de la NBA) lo rechazaron (en 2017), dirá que no habían sido invitados en primer lugar", indicó.

Rapinoe, de 33 años y conocida futbolísticamente como Pinoe, es una de las grandes figuras del equipo estadounidense que hoy defiende su título mundial en Francia. En cuartos de final se medirán a las locales, por el paso a semifinales.