En Emelec no preocupa la sequía de Ángelo Henríquez en la U: "Los goleadores son así y nosotros necesitamos un 9"

El delantero chileno Ángelo Henríquez está en la mira del Emelec de Ecuador para reforzar a su equipo de cara a la próxima temporada, pese a su discreto primer semestre del 2019 con Universidad de Chile. El atacante formado en el Centro Deportivo Azul sólo anotó un gol por la U en la Copa Chile, pero su extenso recorrido profesional con sólo 25 años ha llamado la atención del técnico del elenco de Guayaquil, Ismael Rescalvo.

El entrenador del Bombillo le pidió a la dirigencia de los ecuatorianos que pudieran acelerar las negociaciones para contar con el ex jugador del Manchester United, según apunta el diario El Universo de ese país, y por eso la directiva del club ha trabajado arduamente para quedarse con un porcentaje del pase del campeón de América con Chile en 2015.

"Nosotros necesitamos un 9 en el equipo. No estoy al tanto específicamente de todos los nombres, pero el 9 lo necesitamos. La posición hay que cubrirla, todavía no está definido quién llegará, pero es la posición que el director técnico nos ha pedido, a Ismael Rescalvo le preguntamos qué posición hay que cubrir y nosotros buscamos y entre esas opciones puede estar él (Henríquez)", aseguró el vicepresidente de Emelec, Edmundo Véjar, a El Gráfico Chile.

Gonzalo Espinoza enfrenta la presión que tiene la U: "Hay que mejorar muchísimo, fue muy bajo lo que hicimos" El volante habló con el sitio oficial de los azules y dijo que la idea es ganar todo lo que les queda por delante, incluida la Copa Chile, porque tiene el cuerpo técnico para hacerlo.

"Sé que últimamente no le ha ido tan bien, pero estas cosas en el fútbol pasan muchas veces. Realmente no es una preocupación su sequía goleadora porque los goleadores son así, a veces cambian de equipo y mejoran. Además a veces puede haber un mal ambiente en un equipo que no le favorece y por eso, los cambios a veces son buenos y sabemos que él tiene muy buenas condiciones", agregó el directivo de los Eléctricos.

La U busca la salida

Considerando que en la concesionaria Azul Azul han manifestado problemas para reforzarse de cara al segundo semestre por problemas económicos, el director deportivo de los laicos, Rodrigo Goldberg, manifestó que deberían "hacer caja" con alguno de sus futbolistas para poder financiar el nuevo plantel que se piensa para el técnico Alfredo Arias. "Yo no puedo salir a gastar, comprar e invertir si es que no tengo caja, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer caja de alguna manera y en eso estamos trabajando día a día, ingeniándolas para ver cómo lo podemos hacer", aseguró Polaco.

En ese escenario, en la controladora negociaron la salida de Matías Campos Toro rumbo a Santiago Wanderers y ahora están dispuestos a dejar partir a Henríquez. El ex Atlas de Guadalajara tiene el sueldo más caro del plantel, ganando $100 mil dólares mensuales y por eso cualquier oferta sería aceptada por la dirigencia en el CDA.

Aunque la U volvió a los trabajos, luego de las vacaciones del plantel, su regreso a las canchas en los octavos de final de Copa Chile aún no está confirmado. A la espera de la reanudación de los partidos suspendidos. En el Campeonato Nacional, eso sí, y buscando seguir sumando puntos para salir de los puestos de descenso, los laicos volverán a jugar el próximo sábado 27 de julio frente a Palestino y en el Estadio La Cisterna.