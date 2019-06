Chupete Suazo en su vuelta al fútbol profesional: "Estoy muy motivado, hay un gran proyecto en San Antonio"

Humberto Suazo está de vuelta en el fútbol profesional. Este jueves el delantero histórico de nuestro país fichó nuevamente en San Antonio Unido, el club de su ciudad, que milita en la Segunda División Profesional.

A sus 38 años, Chupete regresa al equipo que defendió por última vez en 2017, en su último paso por el profesionalismo, donde no pudo llevar a su escuadra a la Primera B, pero ahora viene por su revancha.

En la presentación oficial, Suazo indicó que "hoy se da la oportunidad de vestir los colores de San Antonio y estoy muy contento por esto. Se ha hecho un gran trabajo y eso me motiva, estoy muy feliz por esta oportunidad, es un desafío importante ayudar al equipo en lo más alto posible con un proyecto que va encaminado a que San Antonio siga creciendo".

Además, el ariete contó que "hay un estadio nuevo en el camino, estoy agradecido por la confianza del club y no los voy a defraudar, espero estar lo más pronto posible en la cancha, me siento muy motivado".

Sobre su retorno, expresó que "uno nunca deja de ser futbolista, se conversó en una reunión que tuvimos con encargados del club y creo que la idea era que el club creciera, que la gente se sienta identificada con el club. Este es un proyecto muy serio y el grupo está consciente que no se ha ganado hace tiempo, pero hay mucha calidad acá, eso me motivó a tomar la decisión de volver a jugar".

"Al principio fue difícil tomar la decisión de volver, pero a uno nunca se le olvida jugar al fútbol, espero estar bien físicamente, pero estoy entrenando bien y fortaleciendo lo que me faltaba. Hoy me siento mucho mejor que en 2017 cuando volví, en todo sentido, tanto mentalmente como futbolísticamente", confesó.

Suazo está de vuelta / Facebook

En esa línea, Suazo espera ayudar al SAU al salir de la zona baja de la tabla: "Ahora solo quiero volver a jugar, estoy muy contento, van a ver partido a partido que voy a disfrutar acá, solo me queda aportar la experiencia que adquirí durante todos estos años en el fútbol".

Pese al mal momento, el Chupete indicó que "este equipo técnicamente es muy bueno, es muy disciplinado y está muy bien en ese sentido, yo solo quiero aportar con mi experiencia. Me he sentido bien entrenando, solo quiero llegar bien físicamente para el sábado 6 y estar disponible para el técnico".

Finalmente, de lo especial que significa jugar en el cuadro lila, el goleador sentenció que "yo soy de aquí de San Antonio, nacido y criado aquí, el proyecto que se está dando me parece muy bueno. Vengo con una mentalidad diferente, me siento muy preparado para jugar y aportar al club, llevo dos semanas entrenando. Tuve una mala experiencia en el SAU el 2017, no me valoraron lo suficiente y ahora vengo con una mentalidad diferente".