Natalia Campos aprovecha el "boom" de la Roja femenina en España y ficha en club de la segunda división

🤝 | Natalia Campos cree. Natalia Campos Fernández (12 de enero de 1992, Chile) es nueva jugadora del Fundación Albacete Femenino. La arquera chilena, internacional absoluta con su selección, recala en Albacete procedente del Universidad Católica de Chile. Desde el inicio de su carrera destacó por sus reflejos, su habilidad con los pies y su seguridad por alto. En 2006, con 14 años, ya jugaba en el Santiago Oriente de Chile, donde su buen hacer no pasó desapercibido y se ganó su primera llamada de la Selección chilena, en este caso en categoría Sub – 17. Así dio inicio su trayectoria en el combinado nacional, convirtiéndose en fija en todas las categorías inferiores y, por supuesto, en la absoluta. En 2006 recaló en Universidad Católica, donde ha desempeñado la mayor parte de su carrerea deportiva, excepto media temporada en 2010, cuando se fue a Estados Unidos y en 2015, que defendió la meta de Audax Italiano. Con Universidad Católica ganó el Torneo Apertura de 2016, siendo una de sus jugadoras más destacadas y demostrando sus dotes como una de las mejores porteras de las ligas sudamericanas. Desde que debutase en partido oficial con la Selección de Chile en la Copa América de 2014 ante Brasil, Campos es una habitual con el combinado nacional, yendo a varias fases finales. De hecho, se proclamó junto a sus compañeras subcampeona de América en 2018. Y este año fue una de las 23 jugadoras convocadas por Chile para disputar el Mundial de Francia. Antes de eso ya participó en fases finales en categoría Sub-20. #NataliaCree #ReFundación #VamosFunda