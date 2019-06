Leonard, Durant, Thompson e Irving: 10 agentes libres que encienden el mercado de la NBA

La NBA finalizó su temporada hace un par de semanas y ya vive una locura total con el mercado de fichajes para la campaña 2019-2020, donde se espera que varias superestrellas cambien de equipo, modificando completamente el panorama actual de la liga.

Es así como grandes figuras del calibre de Kevin Durant, Klay Thompson, Kyrie Irving o Kawhi Leonard son agentes libres y están listos para irse a otra franquicia, cambiando el mapa de un campeonato que ha sido dominado en el último tiempo por Golden State Warriors.

Ya sabiendo del paso del bombástico canje de Anthony Davis a Los Angeles Lakers, revisamos a los 10 mejores jugadores que están con el pase en su poder y pueden cambiar de equipo antes del arranque de una nueva liga.

10. Al Horford

El alero dominicano es uno de las hombres más sólidos en la pintura y puede ser de gran ayuda para cualquier equipo que quiere luchar por un título. En Boston Celtics demostró ser una fuerza dominante y no cabe duda que va a ayudar a cualquier franquicia a escalar al otro nivel.

Posibles interesados: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Houston Rockets, New York Knicks, Dallas Mavericks, Brooklyn Nets.

9. Khris Middleton

El base que se lució en Milwaukee Bucks en la última temporada y que llegó a All Star Game, siendo el escudero de Giannis Antetokounmpo, tiene todo para salir a otra escuadra para seguir creciendo. Su deseo es continuar en el finalista del Este, pero también hay varios clubes que están listos para darle el contrato máximo al que aspira.

Posibles interesados: Milwaukee Bucks (continuar), Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers.

8. Tobias Harris

Un tremendo tirador que lució en los Clippers y en los 76ers en la reciente temporada, casi que no tiene espacio en Philadelphia, que no haría el esfuerzo de dar el contrato máximo ya que tienen prioridad otros nombres como Ben Simmons. Eso no quita que es uno de los jugadores que tiene más adeptos en esta agencia libre por su versatilidad en los dos costados de la cancha. De hecho, promedió 20 puntos y casi ocho rebotes en la última campaña con un excelente 48,7% desde la cancha.

Posibles interesados: Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, New Yrok Knicks, Houston Rockets.

7. D’Angelo Russell

D-Lo explotó su potencial en Brooklyn Nets y se convirtió en un jugador valioso para cualquier franquicia de la liga. Sin embargo, su actual club no está convencido en darle el gran contrato, por lo que debería buscar nuevas opciones, las cuales no le van a faltar al ex Lakers que fue All Star en 2019 gracias a sus sólidos 21,1 puntos por partido. Su continuidad no está descartada, pero también aparecen varios nombres en el camino.

Posibles interesados: Brooklyn Nets (continuar), Boston Celtics, Los Angeles Clippers, New York Knicks, Dallas Mavericks.

Los Lakers de LeBron James provocan un terremoto en la NBA al fichar a Anthony Davis El cuadro de Los Angeles consiguió a la estrella de los New Orleans Pelicans y se convirtieron en candidatos al título del próximo año. Además, van por otra figura.

6. Kemba Walker

El base de Charlotte Hornets confirmó en la última campaña su estatus como superestrella y jugador franquicia en la NBA con 25, 6 puntos por partido. Ahora enfrenta una gran disyuntiva, quedarse en su club para ser la cara del equipo por varios años o irse a una escuadra que reales aspiraciones de campeonar en la siguiente temporada.

Posibles interesados: Charlotte Hornets (continuar), Los Angeles Lakers, New York Knicks, Brooklyn Nets, Boston Celtics, Dallas Mavericks.

5. Jimmy Butler

Uno de los basquetbolistas más polémicos de la NBA demostró su valía en Philadelphia, donde en un equipo plagado de estrellas reafirmó su calidad de jugador completo en los dos lados de la cancha. Sin embargo, los 76ers no tienen mucha intención de darle un contrato megamillonario, ya que tiene guardado dinero para Ben Simmons y Joel Embiid, por lo que Butler tendrá que ir a otro lado a seguir mostrando su gran talento y seguramente varios lo van a querer firmar.

Posibles interesados: Philadelphia 76ers (continuar), Houston Rockets, New York Knicks, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers.

4. Kyrie Irving

Una bomba tremenda es la que lanzó Uncle Drew al anunciar su salida de Boston Celtics, tras dos magras temporadas donde no fue capaz de reeditar su gran juego junto a LeBron James en Cleveland. Irving está analizando opciones, de seguir siendo el jugador franquicia en varias escuadras que lo están tentando, especialmente en el Este, pero también está considerando unirse a un gran equipo donde sea más actor de reparto como lo hizo con el Rey en los Cavs. Ofertas no le faltan.

Posibles interesados: Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, New York Knicks

3. Klay Thompson

Uno de los mejores tiradores del último tiempo en la NBA terminó contrato con los Warriors, pero tiene un grave problema: se rompió la rodilla y estará sin poder jugar al menos hasta marzo. Situación compleja para uno de los Splash Brothers, que deberá analizar si renueva con Golden State por un año y esperar la próxima campaña para irse a otro lado o salir de su contrato para ser agente libre. Al igual que Irving, no le van a faltar ofertas.

Posibles interesados: Golden State Warriors (seguir), Los Angeles Clippers, New York Knicks

2. Kevin Durant

La teleserie del verano estadounidense. KD tomó la decisión de no renovar con los Warriors tras su grave lesión en el tendón de Aquiles, que lo dejará un año completo sin ver acción. Podría incluso seguir en Golden State, pero todo indica que fichará a largo plazo con otro elenco que le ofrezca el máximo contrato posible, aunque sabiendo que deberán esperar si se recupera completamente para 2020-2021. Un riesgo total que no muchos quieren asumir.

Posibles interesados: Golden State Warriors (seguir), Brooklyn Nets, New York Knicks, Boston Celtics, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers.

1. Kawhi Leonard

El hombre de la temporada, sin lugar a dudas. Leonard guió a Toronto Raptors al título y se coronó como uno de los mejores jugadores de su generación, sin embargo descartó su renovación con los canadienses encendiendo aún más este mercado de pases. Si bien Kawhi aún podría firmar a largo plazo con los actuales campeones, todo indica que se irá a California, donde esperan Lakers y especialmente Clippers, que lo tienen en la mira desde el año pasado. Todo está por decidirse y es, sin duda, la teleserie a seguir.

Posibles interesados: Toronto Raptors (seguir), Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers.

Otros notables agentes libres:

DeMarcus Cousins, Golden State

Marc Gasol, Toronto

Bojan Bogdanovic, Indiana

Brook Lopez, Milwaukee

Harrison Barnes, Sacramento

Malcolm Brogdon, Milwaukee

J.J. Redick, Philadelphia

Paul Millsap, Denver

Danny Green, Toronto

DeAndre Jordan, New York

Nikola Mirotic, Milwaukee

Kristaps Porzingis, Dallas

Nikola Vucevic, Orlando