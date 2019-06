Paulo Díaz, el "Bombero" de la Roja: "Puedo jugar en cualquier posición, pero sigo aprendiendo"

El defensa de la Selección chilena, Paulo Díaz, adelantó el partido trascendental ante Colombia por los cuartos de final de la Copa América de Brasil 2019, que iniciará este viernes a las 19:00 horas de nuestro país en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

En conferencia de prensa junto a Reinaldo Rueda, el hombre del Al Ahli se refirió a su presente en el equipo tras haber disputado el compromiso ante Uruguay en el estadio Maracaná, donde tuvo una buena actuación.

"Me sentí bien jugando en esa posición (como lateral), puedo jugar en cualquier posición, mi posición natural es central, pero si el técnico me necesita en otro lado, estaré disponible", dijo el "Bombero", que está en la órbita de River Plate de Argentina.

Eso sí, el defensor asegura que "yo sigo aprendiendo, soy un jugador joven en esta Copa América que se prepara para aportar al equipo. Yo quiero ser el mejor donde juegue y me siento muy cómodo en esta Selección".

Además, revela que "los jugadores de más experiencia me han ayudado mucho, es un ambiente muy grato acá, me siento importante en el plantel. Yo me sentí bien ante Uruguay, se vio reflejado en los trabajos que realizamos, siendo titular o suplente".

Finalmente, Díaz considera que no importa mucho quién sea titular en Colombia, ya que "no creo que haya algo especial con uno u otro jugador, uno se prepara para enfrentar a cualquier jugador por igual".