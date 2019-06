El Tren Valencia descifra el cambio de Colombia: "El problema que teníamos era el conformismo que había de los jugadores"

La sólida Colombia de Carlos Queiroz será el rival de la Roja en los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. Tras ganar el Grupo B con puntaje perfecto, la escuadra cafetera enfrentará a la Roja con el merecido cartel de gran candidato al título, ya que a los buenos resultados obtenidos en Brasil se suma el buen funcionamiento colectivo y el buen presente que atraviesan varias de sus figuras.

En Colombia hay expectativa por lo que puede hacer esta generación liderada por Radamel Falcao y James Rodríguez, que de hace rato viene dando pelea en distintas competencias, pero que a diferencia de la Generación Dorada de la Roja no ha podido conseguir títulos. Así lo afirma el histórico Adolfo "Tren" Valencia, quien pone sus fichas en lo que ha hecho Queiroz. A juicio del ex delantero del Bayern Munich, el trabajo mental del DT portugués le ha permitido a la escuadra cafetera superar deficiencias y aumentar potencialidades que le podrían permitir por fin celebrar una gran conquista.

¿Qué te parece este duelo entre Chile y Colombia en los cuartos de final de la presente Copa América?

Por cada lado hay técnicos son triunfadores. Chile anda muy bien, tiene a la gran mayoría de sus jugadores a buen nivel en el exterior, el técnico Rueda es un técnico ganador, lo mismo en Colombia con Queiroz que le ha dado una identidad al fútbol colombiano en poco tiempo. En esta Copa América tenemos el arco en cero y los resultados se nos han dado positivamente. Veo que se puede dar un partido bastante interesante, se van a enfrentar dos selecciones con grandes jugadores y que juegan muy bien al fútbol.

¿Este plantel de Colombia está mejor preparado que sus versiones anteriores?

La veo bien porque a pesar de todo lo bien que se venía haciendo, a veces el problema que teníamos era el conformismo que había de los los jugadores, el saber que jugaban bien un partido y después se relajaban. Ahora se ve una selección más madura, donde los jugadores saben que no se deben relajar, veo que el técnico le da una identidad, Colombia no se está relajando, los jugadores saben mantener la misma actitud, el técnico ha hablado con cada uno de los jugadores. El fútbol no es de boca, hay que jugar los 90 minutos, me parece bien la madurez que cada uno de ellos ha demostrado. Además, el grupo no es fácil, manejar 23 jugadores, cada cual con su manera, pero el trabajo mental que ha hecho el profe Queiroz con cada uno de ellos le ha servido mucho al equipo, se ve un grupo muy unido y con ganas de conseguir cosas.

¿Ha mejorado Colombia con Queiroz en reemplazo de Pékerman?

Es una selección mejor estructurada, pero en el sentido del orden del grupo la veo igual porque se ha mantenido el trabajo que hacía el profesor Pékerman en ese ámbito. Pero lo distinto es la actitud, el juego, el funcionamiento, veo mejor parado al equipo, veo un equipo mejor del que tenía Pékerman.

El Tren Valencia jugó 37 partidos y anotó 14 goles con la selección absoluta de Colombia / Foto: Getty Images

¿Este es el momento para que esta buena generación colombiana por fin logre un título?

Es lo que queremos todos los colombianos, yo como ex jugador que estuve ahí peleando y no pude lograr un título mucho más. Estos muchachos lo puedan hacer, a pesar de que ya han pasado varios años la mayoría de ellos se ha sostenido y lo han hecho porque les ha ido bien, han jugado un buen fútbol, están jugando sin miedos, todos atacan, todos defienden, todos corren y por eso hoy tenemos la valla menos vencida de Sudamérica. En esta Copa América no nos han hecho goles.

O sea, ¿Crees que está haciendo lo correcto esta Colombia de Queiroz para ganar la Copa América?

Colombia lo ha hecho bien, juega bien al fútbol, está presente el compañerismo, todos los integrantes de plantel han hecho un buen trabajo y la personalidad es parte fundamental del jugador y el DT lo ha trabajado muy bien. En el fútbol si no tienes personalidad, no puede triunfar, hay que sentir la camiseta y eso lo están haciendo en Colombia. Veo una línea de atrás muy sólida, se está jugando un fútbol ordenado, cuando tienen que salir salen, se está jugando con mucha seriedad, James y Falcao como líderes están muy comprometidos con los nuevos muchachos. Todo eso sirve para conseguir los resultados.

¿Cómo ves al actual plantel de Chile?

Veo bien a Chile, es una selección que no da nada por perdido, ahora tienen un técnico muy ganador, que para muy bien a sus equipos. No va a ser fácil para Colombia, de igual manera se están enfrentando dos entrenadores muy convencidos con sus propios sistemas y se va a imponer el que mejor aproveche los errores del otro dentro del campo.

¿Es una ventaja para Chile tener un DT como Rueda que conoce muy bien el fútbol colombiano?

Es una ventaja, pero esto pasa mucho por los muchachos que estén en cancha. Va a pasar mucho por el estado anímico de los jugadores a la hora del partido, el que llegue mejor, el que se cuide más, el que en la cancha saque más provecho de sus virtudes. Yo obviamente quiero que gane Colombia, pero no va a ser fácil. Es un partido que se puede ganar, pero con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, porque sabemos que Chile es muy fuerte, a pesar de que hay cambios en el equipo, que hay una mezcla entre veteranos y jóvenes, lo mismo vive Colombia, de igual manera Chile es un equipo muy duro.

¿Te atreves a dar un favorito para el partido del viernes?

Lo veo muy parejo, porque he visto jugar a ambas selecciones, las dos están bien, Chile levantando su ánimo y su nivel futbolístico y Colombia que entró muy bien en esta Copa América, con un técnico que en poco tiempo trabajando ha logrado cosas interesante. Yo veo un plantel de Colombia maduro, un plantel que de verdad quiere dejar huellas y hacer cosas importantes en beneficios de la historia de nuestro fútbol.