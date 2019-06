Aránguiz le tapa la boca a todos en la Roja: "Se hablaron muchas cosas, pero lo sacamos adelante con nuestro círculo"

Chile está en semifinales de la Copa América y sueña con ganar el tricampeonato continental. Una de las estrellas de la Roja es Charles Aránguiz, quien no falló en los penales ante Colombia, y lanzó un dardo tras la clasificación.

"No sé si tengo nervios de acero (para los penales), ustedes no saben cómo se vive ahí. Recuerdo un profesor, Jorge Aravena me que dijo que no teníamos que tener nervios. Hicimos un gran partido, estamos haciendo bien el trabajo, el equipo comenzó con muchas dudas, se hablaron muchas cosas, pero lo sacamos adelante con nuestro círculo, fuimos sacando confianza, vamos a seguir en nuestro círculo, trabajando con humildad", dijo el volante al CDF.

El hombre de Bayer Leverkusen también tuvo palabras para Reinaldo Rueda, que criticado en la previa, pero ya tiene a la Selección entre los cuatro mejores del continente.

"El profesor quiere lo mismo que queremos todos, ayudar a la Selección. Todos los procesos son muy difíciles, aquí se está integrando gente nueva, no es fácil, pero jugar esta Copa es muy bueno para ellos. Se nos están dando los resultados, hay que seguir, vamos a preparar bien estos partidos", señaló.

Por último, Charles Aránguiz también tuvo palabras sobre el VAR, que ayudó a anular dos goles a Chile. "La otra vez dije que era justo, si estuvo bien eso no podemos hacer nada, pero nos quedamos con que el equipo pudo convertir. Es justo".