Colo Colo reconoce inminente salida de Esteban Pavez: "Quedan detalles, es una oferta interesante para el club"

Colo Colo está resignado a perder a Esteban Pavez, que pronto dejará el club albo para fichar en Al Nasr de Emiratos Árabes Unidos, según confirmó el propio gerente deportivo albo Marcelo Espina.

Este viernes, el Calamar reconoció que el volante está a "detalles" de fichar por el elenco árabe y están resignados a su partida, ya que se trata de un propuesta "interesante" para la institución.

"Es una oferta interesante, quedan detalles que está analizando el directorio y es bueno para el club. Si se va un jugador de la importancia de él, obviamente se va a despotenciar el plantel", dijo Espina.

Eso sí, indicó que aún no saben si lo van a reemplazar o si van dejar el plantel como está: "No hemos hablado nada de eso, lo de Esteban se viene manejando en las últimas semanas".

Más tarde, el presidente de los albos, Aníbal Mosa, señaló que está todo listo para el adiós del seleccionado nacional: "Llegó una oferta que la discutió el directorio y la terminó aceptando. Estamos viendo el monto de pago y que lleguen dentro de las fechas que están estipuladas".

Críticas al sistema del mercado de fichajes chileno

Luego, el ex mediocampista albo se lanzó contra los problemas que tienen los equipos para fichar jugadores a mitad de temporada: "Este marcado es malísimo, todos están en desacuerdo y si esto sigue así es complejo. No se pueden incorporar chilenos del medio local, los cupos extranjeros están todos llenos y competir con los mercados de México, Brasil y Argentina es complicado".

"No es fácil este mercado, no es que los clubes no quieran comprar, es que no hay donde buscar. Habrá que sentarse a debatir un poco, porque este mercado y el de diciembre también es malo, porque los otros clubes están en su mercado corto y no te venden los jugadores", añade.

Por último, sobre su relación con Harold Mayne-Nicholls, el argentino comentó que "lo había visto dos veces en mi vida y mucho respeto, lo trato de usted, fue presidente de la ANFP y todos los días tenemos comunicación".