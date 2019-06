Las duras quejas de Messi tras el triunfo de Argentina sobre Venezuela por Copa América

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, se quejó en duros términos por el estado de los campos de juego en la Copa América Brasil 2019, después de la victoria 2-0 que consiguió este viernes la Albiceleste por los cuartos de final del certamen continental.

"La verdad, es que las canchas son una vergüenza. Es difícil controlar la pelota, llevarla", manifestó el astro del Barcelona tras el duelo que se disputó en el Maracaná de Río de Janeiro. Anteriormente el DT de la selección trasandina, Lionel Scaloni, también había expresado críticas sobre las canchas en Brasil.

Argentina se puso el overol para vencer a Venezuela y citarse con Brasil en las semifinales de la Copa América Con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso, la Albiceleste derrotó por 2-0 a la Vinotinto. Habrá clásico sudamericano por un lugar en la final.

"Parece un conejo la pelota, sale para cualquier lado con esta cancha. Pero es así y hay que saber adaptarse", insistió en su punto Messi, argumentando que "no ayudan a tener la pelota, necesitas un tiempo más, pica mal, no puedes conducir. Pero hicimos un partido completo y pudimos ganar".

Más allá de los cuestionamientos a las canchas, Messi reconoció que tanto ante Venezuela como en los otros partidos de Brasil 2019 no ha exhibido su mejor nivel. "La verdad es que no estoy teniendo mi mejor Copa América, no es lo que esperaba. Lo importante es que se ganó", declaró.