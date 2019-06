Uno a uno de Chile ante Colombia en Copa América: Aránguiz sigue intratable y Pulgar gana chapa de figura

Gabriel Arias: No tuvo mayor carga de trabajo en cuanto a evitar goles colombianos, ya que el equipo rival no generó grandes ocasiones de gol. Eso sí, tuvo constante trabajo a la hora de asociarse con sus compañeros a ras de piso, evidenciando ciertas falencias en su juego con los pies. En la tanda de penales no pudo tapar ninguno disparo, aunque estuvo cerca de hacerlo en dos.

Mauricio Isla: Partido de obrero del Huaso. No pudo aparecer con frecuencia en facetas ofensivas como en otras ocasiones, ya que tuvo intenso trabajo en materia defensiva. A la hora de contener los embates colombianos por su sector mostró su experiencia y resolvió con solvencia cuando fue exigido.

Gary Medel: Sigue siendo el gran líder de la defensa de Chile. El manejo de los tiempos y su buena ubicación una vez más le permitieron frenar ataques rivales, esta vez siendo el principal verdugo de un atacante de vasta categoría como Radamel Falcao. A la hora de la salida buscó en reiteradas ocasiones a Gabriel Arias, lo que puso en aprietos al meta de la Roja.

Guillermo Maripán: El socio ideal del experimentado Gary Medel. Se mostró solvente cuando el rival atacó por abajo y estuvo intratable ante los ataques vía aérea. Ante torres como Yerry Mina (1,96) y Davinson Sánchez (1,87), el Toqui lideró la resistencia en las alturas de la Roja.

Jean Beausejour: El más veterano integrante del plantel de la Roja en la actual Copa América dio prueba de su vigencia en un exigente encuentro. Aunque tuvo que frenar los embates de Juan Cuadrado, uno de los elementos más peligrosos de Colombia, se las arregló para aparecer en ofensiva y generar riesgo. Participó en la jugada del primer gol anulado de Chile.

Erick Pulgar: El mejor de la cancha en la Roja. El hombre del Bologna cada vez toma más protagonismo en el funcionamiento colectivo de Chile, tanto por su aporte en la recuperación como por su limpia salida desde campo propio. Fue fundamental en el juego aéreo defensivo. En la tanda de penal demostró el porqué adquirió condición de especialista desde los 12 pasos en Italia.

Charles Aránguiz: El Príncipe no sólo ha sido figura en la Roja. A esta altura se le puede catalogar como uno de los mejores jugadores en la actual edición de la Copa América. Ante Colombia volvió a exhibir buen manejo de balón y compromiso al momento de defender. Se mostró activo en ataque, de hecho anotó el primer gol anulado de Chile. En la definición a penales exhibió una vez más exhibió su maestría con un tiro seco, imposible para David Ospina.

Arturo Vidal: El mejor partido del Rey en la Copa América 2019. Los problemas físicos le han impedido al hombre de Barcelona exhibir su mejor versión en Brasil, sin embargo ante Colombia logró ser punto alto, tanto por su aporte en la refriega como a la hora de buscar la portería contraria. Marcó el segundo gol anulado de la Roja e inició los tiros de Chile en la tanda de penales con un certero remate al fondo de las redes.

José Pedro Fuenzalida: Tuvo un buen arranque, aprovechando su velocidad para generar ocasiones de riesgo por el sector derecho del ataque chileno. Con el correr de los minutos fue evidenciando el desgaste y perdió protagonismo, por lo que Reinaldo Rueda optó por reemplazarlo por Esteban Pavez, para así poblar más la zona media.

Eduardo Vargas: Tal como le pasó frente a Uruguay, ante Colombia vivió un partido de mucha lucha ante una dura defensa rival, lo que le dificultó el asociarse con sus compañeros y tener espacios para poder disparar a portería. La más clara la tuvo a los 83 cuando intentó definir por sobre David Ospina, sin embargo el meta cafetero respondió con seguridad. Por primera vez disparó en una tanda de penales por la Roja adulta y no falló.

Alexis Sánchez: Sigue mostrando mucha explosión e importante entrega física para poder generar jugadas de riesgo o derechamente rematar a portería. Ante Colombia sufrió con la ruda marca rival, pero ello no lo borró del partido, ya que hasta los últimos instantes del tiempo reglamentario se mostró como uno de los principales agentes ofensivos de la Roja. Cerró el triunfo de Chile en los penales con una sutil definición.

Esteban Pavez: Entró a los 75’ por un agotado José Pedro Fuenzalida y se instaló como segundo volante defensivo, para permitir que tanto Arturo Vidal como Charles Aránguiz se adelantaran unos metros y pudieran tener mayor participación en ofensiva. En sus pocos minutos en cancha cumplió.