Paolo Guerrero: "Se viene el clásico con Chile y estamos en condiciones de ganarlo"

El paso de Perú a las semifinales de la Copa América no solo significó que sea a cuestas de Uruguay, sino que también se enfrentará a Chile en la ronda de cuatro mejores del continente, tal como en la edición del 2015.

El "Clásico del Pacífico" tendrá un nuevo capítulo entre dos selecciones que siempre han competido a nivel futbolístico y que, esta vez, será con la sed de revancha de los bicampeones de América por el "Pacto de Lima", cuando los del Rimac pactaron un empate con Colombia para dejar afuera a la Roja del Mundial de Rusia 2018.

Por lo mismo Paolo Guerrero habló sobre trascendental partido del próximo miércoles y señaló que ahora "se viene Chile, un clásico, tenemos que prepararnos y mejorar ciertos aspectos. Lo afrontaremos de la mejor manera, estamos en condiciones de ganar", pero también puso cautela, ya que agregó que "nosotros dijimos desde un comienzo que vamos a ir partido a partido".

"Me siento muy orgulloso de mi equipo, no tengo palabras para describir este momento. Mucha gente dice que el Perú no tiene huevos, tampoco garra, con mala intención quieren desestabilizar el grupo. Hoy demostramos que podemos", cerró el delantero de la bicolor y que enfrentará a Eduardo Vargas, donde ambos son los goleadores históricos en actividad del torneo continental.