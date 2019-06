Campeón del Mundo con Argentina advierte: "Si Brasil juega así nos va a meter cinco"

La Selección de Argentina está instalada en las semifinales de la Copa América. El equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Venezuela por 2-0 y enfrentará a Brasil en la ronda de los cuatro mejores del torneo continental. En esa tónica, Pedro Pasculli, integrante del plantel trasandino campeón del Mundo en México 1986, criticó duramente el funcionamiento de la Albiceleste.

"Si juegan así, Brasil nos mete cinco", indicó el ex delantero de Argentinos Juniors en el programa Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Pasculli está decepcionado con el rendimiento de la Celeste y Blanca en la Copa América porque "no veo un juego, un sistema de juego. Sinceramente no me gusta cómo juega, con pelota larga para Agüero, Messi y Lautaro, que son de un metro setenta… No se puede jugar así al fútbol".

La preocupación del ex atacante radica en la falta de referentes al interior del plantel:"Veo una Selección perdida, no hay un líder, un jefe que ponga orden. Argentina hizo el segundo gol cuando sólo atacaba Venezuela, Argentina no llegaba al arco. No podés sentir una presión de Venezuela".

El ex seleccionado argentino cree que el equipo necesita una renovación total para pensar en el próximo mundial de Catar 2022 y pidió "no más Di María, basta de Agüero. A Otamendi le digo: 'Diste mucho, te agradezco mucho, pero basta'. Pruebo en la Copa América, para el próximo Mundial. Pruebo a ver si puedo ganar un Mundial".

Es que se salvó de las críticas de Pasculli fue Lionel Messi, para quien pidió jugadores como Sergio Busquets, Ivan Rakitic o Arturo Vidal. "A Messi lo adoro, es el mejor jugador del mundo, pero no lo podés saltar. En el segundo tiempo tocó cinco pelotas. Messi es otro jugador en la Selección, no sé por qué. En el Barcelona es muy distinto, no son los mismos jugadores", cerró.

Finalmente, el campeón del Mundo en México 1986 no tuvo piedad con las decisiones de Lionel Scaloni, principalmente por sacar a Martínez, que "era uno de los mejores jugadores y lo saca ¿Por qué? Tiene miedo de sacar a Agüero. Lautaro luchaba, el técnico lo saca y deja a Agüero. Di María entró, pero… Es una sopa que la tenés que tomar de nuevo. Meté a Suárez, que te tiene la pelota. No sé si a este punto Scaloni tiene personalidad para sacar a Agüero. ¿Por qué no quieren venir los técnicos importantes?".