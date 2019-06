Tabárez se resigna con la eliminación: "Hay que aceptar la derrota y felicitar a quien nos derrotó"

Uruguay quedó eliminado de Copa América. El equipo charrúa fue menos efectivo que Perú en los penales, Luis Suárez fallo su ejecución y quedó fuera en la ronda de los ocho mejores del certamen continental. Tras la derrota ante los bicolores, el técnico de la Celeste, Óscar Washington Tabárez, no tuvo problemas en aceptar la caída.

"Hasta último momento lo buscamos (al gol). En los penales estuvo mejor Perú. Hay que aceptar la derrota y felicitar a quien nos derrotó porque no hizo nada fuera del reglamento", indicó el entrenador.

El Maestro cree que Uruguay tomó la iniciativa en el partido y le pasó la cuenta en los minutos finales "el gasto que hicimos nosotros, que se sintió un poquito al final".

Tabárez cree que el trámite del partido pasó por la falta de efectividad de su equipo, ya que "un aspecto en el que fallamos fue que tuvimos siete fueras de juego, una cifra alta para cualquier partido. Tres de ellos terminaron en gol después de buenas jugadas de ataque. No tengo ninguna queja ni objeción a lo que logró Perú y a lo que no pudimos lograr nosotros".

El ex técnico de Boca Juniors aseguró que intentarán reponerse del duro golpe sufrido por la eliminación: "Yo no vengo a dar explicaciones a nadie, vengo a comentar el partido. Están en su derecho de decir las cosas, no vengo a justificar nada y si se interpretó eso se equivocó feo. Dije que equivocamos procedimientos en muchos momentos. Yo no estoy con el periodismo de resultados. Somos los mismos que cuando ganamos, de esto vamos a intentar salir y estoy seguro que lo vamos a conseguir".

Sin embargo, no solo tuvo palabras para Uruguay, también habló del funcionamiento de Perú y señaló que "vino con un plan como nosotros. Nosotros en su momento lo impusimos y no se pudo ganar. Tengo claro que no hay invictos ni equipos que pierdan siempre. Vamos a seguir con el camino que estamos haciendo, tratar de buscar una mejor expresión y aprender de estas circunstancias".

Finalmente, Tabárez fue consultado por la eliminación que más le ha dolido como seleccionador oriental y dijo "para mí fue peor la eliminación de la Copa América Centenario, que no pasamos la primera fase. En Rusia fuimos quintos en un Mundial. Todas las derrotas duelen, pero si nos creemos eso de que en algún momento se consideraba favoritos y que los problemas ya desaparecieron y hay que salir campeón a todo, es algo que no comparto. Aunque cada partido es una oportunidad de salir a ganarlo".