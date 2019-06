Gabriel Jesús calienta el Superclásico Mundial: "Si Argentina nos quiere ganar tendrá que sudar"

Las semifinales de Copa América estarán cargadas de rivalidad con el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, cuando aún está en la memoria el "Pacto de Lima". Pero también se vivirá el Superclásico del Mundo entre Brasil y Argentina.

Así lo señaló Gabriel Jesús, que dijo que se jugará el "mayor clásico de selecciones en el planeta", principalmente por "la historia de ambos equipos, que son gigantes". Ambos se enfrentaron en la final del torneo continental en 2004 y 2007 con victoria para la verdeamarela, y si bien la albiceleste viene de perder dos finales seguidas más, el delantero señaló que la presión sigue siendo para el Scratch por la localía.

"Será difícil, sin embargo, ellos van a tener que sudar para entrar en nuestra defensa, igual que nosotros también vamos a tener que hacerlo muy bien para entrar en la suya", dijo el jugador del Manchester City, debido a la alta calidad de futbolistas que estarán en Belohorizonte.

"En el último partido contra ellos, en Arabia Saudita, ganamos 1-0 con un gol de Joao Miranda y nos atacaron, fue mano a mano. Creo que Argentina nos atacará", agregó debido a la gran cantidad de estrellas entre los dirigidos por Lionel Scaloni, como Lionel Messi y Sergio Agüero.

Finalmente, el ariete metió miedo y afirmó que "todos los partidos entro en el campo con la idea de marcar gol, ayudar a mi equipo y vencer. No me fue bien en el Mundial (no anotó ninguno) y hasta ahora no marqué ninguno en la Copa América y quiero marcar goles, me centro en eso todos los días".