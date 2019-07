Bomba en la NBA: Brooklyn Nets arma un súper equipo con Kyrie Irving y Kevin Durant

Continúan los movimientos en el mercado de pases de la NBA. Esta jornada se anunció la incorporación de Kyrie Irving, Deandre Jordan y Kevin Durant a Brooklyn Nets, quienes negociaron en libertad con el equipo de Nueva York.

Irving se reunirá con la dirigencia para acordar las condiciones de su contrato, el base firmaría por 141 millones de dólares y cuatro temporadas. Con la concreción de este fichaje, D'Angelo Russell podría abandonar la institución y negociar como agente libre con otro equipo, sin embargo, su salida todavía no es un hecho.

El alero Kevin Durant dejó a Golden State Warriors y al igual que Irving firmará un contrato por 4 años, pero su salario será de 164 millones de dólares. No obstante, los neoyorquinos también piensan en otras posiciones dela cancha, el pivote Deandre Jordan llegará al equipo tras dejar a los Nicks. De esta forma, Brooklyn Nets comienza a armar un súper equipo con la intención de ganar el trofeo de la NBA.

