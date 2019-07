Azul Azul sigue con su reestructuración y saca a una pieza clave en el funcionamiento de la U

Azul Azul está viviendo un profundo proceso de reestructuración luego del pésimo primer semestre vivido por Universidad de Chile, en el inicio de la temporada 2019. A pesar de que los laicos pudieron ganar al fin de la primera rueda del Campeonato Nacional, el fantasma del descenso sigue presente y para eso, le pidieron a los históricos Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg un plan deportivo y financiero que sirviera para reestructurar al equipo en el corto y mediano plazo.

Ante eso, ambos ex futbolistas universitarios han comenzado a tomar diferentes medidas dentro de la concesionaria. Buscando abaratar los costos y acabar con las pérdidas financieras de los últimos años, que han afectado directamente al rendimiento de la U en cancha, los directores deportivos han pedido el cese de funciones de varios funcionarios dentro del Centro Deportivo Azul, lo cual ha sido aprobado por la mesa directiva en las últimas reuniones.

Además de la salida de varios trabajadores de las series menores de la U, conectado por la llegada de Hernán Caputto como jefe del Fútbol Formativo, la nueva drástica medida que tomó la controladora para reducir los costos del equipo fue terminar con el contrato del gerente general, Eduardo Álamos.

Hernán Caputto llega con la "podadora" y desata una ola de despidos en el fútbol formativo de la U El ex técnico de la Roja sub 17 asumirá como jefe de las divisiones inferiores del club, provocando la salida de casi una decena de funcionarios del Centro Deportivo Azul.

Según la carta publicada por la Superintendencia de Valores y Seguros, con destino para la Comisión para el Mercado Financiero, "en virtud de una reorganización interna de la compañía", los azules decidieron que el directivo terminara su contrato de trabajo.

"Esta reestructuración fue informada y aprobada en reunión de directorio celebrado el 26 de junio de 2019, sesión en la que junto con valorar y agradecer la labor realizada por el señor Álamos en el ejercicio del cargo, acordó designar en su reemplazo, como gerente general interino, al actual gerente de operaciones señor Felipe de Pablo Jerez", agrega la misiva.

La reformulación en la U sigue su curso y ahora suma a Álamos que se desempeñó desde el 2015 a la fecha como gerente general, y antes de ello como el gerente de finanzas de la concesionaria. De esa forma, el ahora ex máximo funcionario administrativo del club se suma al ex presidente Carlos Heller y el ex gerente deportivo, Sabino Aguad, entre las salidas más significativas en Azul Azul.

La carta que está publicada en la Superintendencia de Valores y Seguros