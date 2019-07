Brian Fernández brilla en la MLS y a punta de goles fija récord histórico en Estados Unidos

Brian Fernández vive un gran momento futbolístico en Portland Timbers. El delantero argentino formado en Defensa y Justicia, y que tuvo un espectacular paso por Unión La Calera en 2018, anotó por quinto partido consecutivo y se transformó en hombre récord de la Major League Soccer.

El ex delantero cementero se convirtió en el primer jugador en anotar en sus cinco primeros partidos disputados en la MLS, batiendo un récord histórico de la liga estadounidense.

Esa marca que alcanzó Fernández le pertenecía al guatemalteco Carlos Ruíz, al hondureño Alex Pineida Chacón y al estadounidense Charlie Davis, quienes anotaron en cuatro partidos. Sin embargo, lo más notable es que lo hizo en sus partidos iniciales en esta competencia.

El ex Racing Club le marcó al Houston Dynamo, Philadelphia (doblete), Los Ángeles FC, nuevamente a Houston Dynamo y a Dallas FC en sus cinco duelos con los que arrancó su paso por el fútbol de Estados Unidos, al que llegó proveniente de Necaxa de México.

De esta forma, el trasandino está en llamas al registrar seis goles en cinco partidos en la temporada regular de la MLS. No sólo eso, si se cuentan los tres goles en dos partidos por la US Open Cup, la racha goleadora se extiende a nueve gritos en siete partidos.

