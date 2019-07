Pelé o Maradona, un bidón contaminado y peleas históricas: Los condimentos que alimentan el odio entre Brasil y Argentina

Las semifinales de la Copa America se presentan como dos partidos muy atractivos. Por una parte está el Clásico del Pacífico entre Chile y Perú, y por otra el Superclásico sudamericano entre Brasil y Argentina, el que abrirá esta llave en el estadio Mineirao de Belo Horzionte desde las 20:30 horas de este martes.

Para condimentar la previa del encuentro entre la verdeamarelha y la albiceleste, recordamos algunos hechoss que encienden el partido más mediático de esta parte del mundo, y que definirá a uno de los finalistas de esta edición de la Copa América.

¿Quién es el mejor de la historia?

Pelé o Maradona, esa es siempre la pregunta que divide a argentinos con brasileños. Mientras que los compatriotas de O Rei argumentan que es el mejor por haber ganado tres Mundiales y convertir más de mil goles, los adherentes del Pelusa ponen su atención en su Mundial de 1986, el mejor gol de la historia y la calidad técnica de su pie izquierdo.

Para definir la disputa, en diciembre del 2000 la FIFA se metió con dos encuestas. Para no quedar mal con nadie, nombró a Maradona como el Mejor Jugador del Siglo XX de los hinchas de internet. En tanto, dejó a Pelé como el Mejor Jugador del Siglo XX, según una votación hecha por funcionarios de la FIFA y periodistas.

Sin embargo, ahora se sumó la figura de Lionel Messi, a quienes muchos catalogan como el mejor de la historia por sus cinco balones de oro y seis botas de oro. Sin embargo, hay quienes dicen que le falta un título con su selección para poder optar a eso.

Peleas históricas

Como la "Batalla de Rosario" catalogaron el partido que enfrentó a argentinos y brasileños el 18 de junio de 1978 por la segunda fase del Mundial trasandino, una liguilla que enviaba al primero del grupo a la final, y al segundo al partido por el tercer puesto. Aquel encuentro se destacó más por el juego sucio y duro que por el fútbol en sí, jugaron Ardiles, Kempes, Zico, Dirceu, entre otros.

Sin embargo, esa no ha sido la única pelea. En el Sudamericano de 1937, un partido en el viejo Gasómetro de San Lorenzo decidía el campeón entre argentinos y brasileños. A los 36 minutos, una entrada violenta del brasileño Carnera sobre Pancho Varallo tuvo la respuesta de este y comenzó una pelea, con invasión de campo posterior, que obligó a intervenir a la policía.

Casi una década después, también en el partido definitorio del Campeonato Sudamericano, disputado en el Monumental de Buenos Aires, Jair Rosa Pinto le rompió la pierna a Salomón y desató una pelea. La acción de la policía, que se lanzo contra los jugadores visitantes, hizo que Brasil se retirara de la cancha. El odio fue creciendo con los años.

El "arreglín" entre Argentina y Perú:

Se sospecha que durante el Mundial de Argentina 1978 hubo un acuerdo entre las dictaduras de Perú y Argentina para lograr que los locales pudieran llegar a la final. La FIFA permitió que la última jornada de la segunda fase se jugara con horarios distintos. Brasil entró primero a la cancha, derrotando a Polonia por 3-1. Con ese resultado, la Albiceleste estaba obligada a ganar por cuatro goles para avanzar a la definición.

Y lo esperado se dio, porque Argentina se impuso por 6-0 a Perú, en una muy mala jornada del portero Ramón Quiroga, argentino nacionalizado peruano. Durante el año pasado José Velásquez, titular en ese encuentro, acusó a seis compañeros de haberse vendido.

Brebaje "mágico" en el Mundial de Italia

Casi 15 años después del Mundial de Italia '90, Diego Armando Maradona confirmó que Carlos Salvador Bilardo ordenó que se disolviera el sedante royphnol en una de las botellas con agua, identificada con un código de tres colores, en el duelo por octavos de final del certamen planetario entre Brasil y Argentina en el Delle Alpi de Turín, lo que hoy se conoce como el "bidón contaminado" por los hinchas argentinos.

Luego de una falta de Ricardo Rocha sobre Pedro Troglio cercana a la banda lateral, Branco bebió del agua que el masajista argentino le ofreció por el fuerte calor de esa tarde, y desde entonces no volvió a ser el mismo en la cancha. Más encima, pese al dominio del Scratch, los trasandinos ganaron milagrosamente por 1-0 gracias a gol de Claudio Paul Caniggia, eliminando de la Copa del Mundo a su eterno rival.

La mano de la Virgen María vs la mano de Dios

El brasileño Tulio todavía recuerda con orgullo en sus redes sociales su acción más polémica, la mano que le sirvió para bajar el balón en los cuartos de final de la Copa América Uruguay 1995 y marcar el gol del empate 2-2 que daría paso a los penales en donde los brasileños se impusieron por 4-3.

"Los argentinos están llorando hasta hoy. Está bien, pero ellos no pueden reclamar porque no reclamaron con la mano de Maradona en el '86. Fue la Mano de Dios. La mía, la de la Virgen María", comentó el goleador años después. Lamentablemente, Brasil no pudo gritar campeón, porque cayó en la final ante Uruguay en el Centenario de Montevideo.

Todo sirve para sacar pecho

Lo extrafutbolístico entre brasileños y argentinos empezó desde 1920, cuando una publicación del diario Crítica puso una viñeta en la que llamaba monos a los brasileños, lo que derivó en que Brasil no convocara jugadores de color en el Sudamericano del año siguiente.

A partir de eso, la polémica sigue avivándose gracias a declaraciones de jugadores brasileños. Oscar, ex jugador del Chelsea comentó que "el infierno se va a congelar antes de que Argentina gane un Mundial"). En tanto, Pelé publicó un twit con una imagen junto a Di Stefano: "Él era tan bueno que podía haber sido brasileño". Roberto Carlos, por otra parte, dijo que "si Messi fuera brasileño ya habría sido campeón del mundo".

Por otra parte, las hinchadas también han tomado un papel importante. Los brasileños en el 2002 se pasearon por corea celebrando la eliminación de la albiceleste cantando "No llores por mí Argentina". En el 2014, los argentinos arremetieron con el célebre cántico "Brasil, decime qué se siente, teniendo en casa a tu papá", aunque perdieron la copa ante Alemania.