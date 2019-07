Nicolás Jarry cree que su "cabeza" lo eliminó de Wimbledon: "Estoy muy decepcionado por mi rendimiento"

El tenista chileno Nicolás Jarry (53º del ranking ATP) tuvo una dura eliminación en la primera ronda de Wimbledon este lunes, frente al italiano Andreas Seppi (73º). La segunda raqueta nacional cayó por parciales de 6-3, 6-7 (8), 6-1 y 6-2, y según declaró luego del compromiso, los factores sicológicos fue el principal factor que lo sacó del partido y del Grand Slam británico.

"Estoy muy decepcionado por mi rendimiento. La pelota se la consume el pasto y no sé cómo acomodarme al partido en pasto como si lo hago en arcilla. Es parte del crecimiento del progreso y Andreas jugó muy bien, además tiene mucha experiencia en este torneo. Siento que a veces hice todo bien pero son cosas del partido", aseguró Jarry a ESPN.

"No pude lograr hacer lo que venía practicando, lo que vine preparando las últimas tres semanas. Las condiciones eran diferentes y no pude ajustarme a ellas, me estaba sintiendo muy bien previo al partido y no sé exactamente por qué habrá sido el cambio de sensaciones. Los nervios y las ganas de ganar en un lugar tan bonito me superaron y tengo que seguir trabajando mucho en mi cabeza", agregó a radio Cooperativa.

Junto a eso, el Príncipe dijo que no quería excusarse de la derrota en el pasto británico y que su idea es seguir mejorando, sobre todo pensando en los próximos desafíos que tendrá en las próximas semanas.

"Por suerte la parte del tenis está bien. Por momentos, cuando logro estar bien puedo hacer muchas cosas y daño en cualquier superficie. La verdad es que nada es excusa, tengo que aprender a ajustarme allí, estoy solo dentro de la cancha y tengo que trabajar en eso y ese es el enfoque principal que tengo que hacer desde ahora en adelante", cerró en la emisora radial.

Las siguientes estaciones de Jarry será enfrentar el ATP Baastad y luego la defensa de semifinales del año pasado en el ATP 500 de Hamburgo. Tras esos dos torneos, el tenista se unirá al equipo nacional para representar a Chile en los Juegos Panamericanos Lima 2019.