Vidal no se guarda nada ante Perú: "Vamos a entregar todo, si hay que arriesgar una amarilla, lo haremos"

El volante Arturo Vidal, quien podría perderse el partido definitorio por acumulación de tarjetas amarillas, aseguró que no se guardará nada ante Perú, duelo donde la Selección chilena buscará su paso a la final de la Copa América en Porto Alegre, desde las 20:30 horas en Porto Alegre.

"Nosotros vamos a entregar todo en la cancha, si tenemos que arriesgar una amarilla lo vamos a hacer, lo importante es la Selección. Debemos preparar bien este partido contra Perú que será muy diferente a los demás, esperamos estar a la altura y ganar", sostuvo Vidal en conferencia de prensa.

Sobre su nivel de juego en la Copa América, el jugador del FC Barcelona indicó que "no porque sea Perú voy a tratar de jugar mejor, sino que todas las veces que me toca defender la camiseta de mi país trato de dar el máximo, uno deja la vida en partidos oficiales y si he tenido buenos resultados contra ellos, espero que siga así".

"Creo que la Selección es lo más importante, esperamos defender esta Copa como se merece. Tenemos un rival complicado como es Perú, esperamos hacer un partido muy bueno, mejor del que hicimos con Colombia y que sea lo que dios quiera", añadió.

El Rey Arturo analizó el juego de Perú y aseguró que "es un equipo muy colectivo que juega muy bien con el balón, tiene jugadores técnicamente muy buenos, han demostrado mucho crecimiento después de la clasificación al Mundial, será un partido muy difícil, estamos mirando muchos videos y queremos hacer el mejor partido de la Copa".

"Tenemos que jugar tranquilos, estar concentrados en la parte defensiva. Tienen a (Paolo) Guerrero que es un jugador que sabe jugar contra cuatro defensas y nos complica mucho. Tenemos que mover el balón de lado a lado y cuando tengamos la oportunidad, debemos aprovecharla", agregó.

En esa misma línea estableció que "el plan es ganar, jugar bien hay jugadas que son al límite y el mediocampista tiene más contacto con el rival, pero el plan es presionar, ganar todos los duelos y tratar que no te saquen amarilla".

"Creo que no será tan duro como es Uruguay por la forma de jugar que tienen ellos. Perú no presiona mucho, técnicamente es bueno y que será un partido de no tanto contacto", apuntó.

La Generación Dorada de la Roja tapó bocas y despejó las dudas con buen fútbol, jerarquía y oficio Pese a la incógnita con la que llegó a la Copa América de Brasil, el plantel respondió como mejor sabe: rindiendo en la cancha y con el sueño intacto de ser tricampeón.

Revisa otros conceptos que dejó Vidal

Su relación con Charles Aránguiz: Con Charles llevamos mucho tiempo jugando juntos, es un jugador que te da mucha confianza, recorre todo el campo, corre, entrega mucho y es un jugador de primer nivel, de los mejores del mundo y me gusta como enfrenta los partidos importantes.

Elogios para Gabriel Arias: Confiamos mucho en él fue campeón en Argentina y le decimos que no tome mucho lo que dice las redes sociales, porque la gente dice muchas tonteras, confiamos en él y en sus capacidades.

Su nivel de juego: Lucho todos los días por ser el mejor en mi posición, no solo en Chile, sino que en todo el mundo y he estado en los mejores equipos del mundo y eso me tiene orgulloso.

El pacto de Lima: Los amistosos son algo para preparar, no es revancha, lo que pasó entre Perú y Colombia son cosas del fútbol y es algo histórico para nosotros para pasar una final.

Objetivo en la Copa América: El sueño de nosotros es salir campeón y quedar en la historia como tricampeones. Sabemos que es difícil pero primero tenemos un partido con Perú y esperamos ganarlo con autoridad.

El trabajo de Reinaldo Rueda: Es un trabajo muy bueno, como persona y entrenador. Manejar el grupo como el que tenemos nosotros es difícil, tras quedar eliminados del Mundial pasaron muchas cosas y logró sacar lo mejor de la Selección y se está viendo en esta Copa.

Dichos de Rueda al plantel: Nos dijo que no éramos los bicampeones, sino que éramos los eliminados del Mundial, sacando lo mejor de nosotros y que ningún puesto estaba seguro, que iban a estar todos en pelea y en lo táctico ustedes lo han visto.

Amenazas de muerte a William Tesillo: Fuerte porque es un partido de fútbol, porque uno no quiere fallar y tener amenaza de muerte es complicado. Uno trata de defender a su Selección al máximo, dejando muchas cosas de lado. Ojalá no sea así y que no ocurra más en el fútbol, mucha fuerza a él y su familia.