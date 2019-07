Santiago Wanderers confirmó el traspaso de Matías Campos Toro desde la U

Santiago Wanderers oficializó este lunes al lateral Matías Campos Toro como refuerzo para el segundo semestre del 2019, luego de pasar los exámenes físicos y psicológicos que le impuso el club donde ya había tenido entrenamientos durante el fin de semana.

El defensor de 30 años llega a Valparaíso gracias a un préstamo hasta fin de año desde Universidad de Chile, considerando que en la concesionaria Azul Azul no estaban contentos con su rendimiento desde su llegada a principio de temporada.

A pesar de que el ex Audax Italiano llegó a los universitarios para ser reserva de Jean Beausejour, durante su estadía en el club no convenció al técnico Alfredo Arias cuando lo necesitó y por eso fue uno de los primeros "cortados" que pensaron en el Centro Deportivo Azul de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

En Valparaíso, en cambio, han tenido una constante irregularidad por la banda izquierda de la defensa, teniendo en cuenta que en ese puesto han jugado Bernardo Cerezo, Juan Soto y Nelson Rebolledo, éste último lesionado, y por eso el técnico Miguel Ramírez contaba con la necesidad de contar con un nuevo futbolista para este puesto.

El ex Udinese alcanzó a jugar siete encuentros con la camiseta de la U. Sólo tres de ellos fueron de titular. En total participó en 643 minutos y no marcó ningún gol con el cuadro universitario. Dado que su vínculo con los universitarios era hasta fin de año, al terminar la cesión no tiene la obligación de volver al CDA.

Al fichar en el cuadro porteño, Campos Toro sumó su noveno club profesional luego de jugar en Audax Italiano, Granada, Universidad Católica, Siena, Udinese, Hércules, Unión Española, Arsenal de Sarandí y Universidad de Chile.