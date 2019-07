Van por más copas: Estados Unidos se convierte en la primer finalista del Mundial Femenino

Estados Unidos se impuso 2-1 a Inglaterra y alcanzó su tercera final consecutiva en un Mundial de Francia 2019. Las norteamericanas nuevamente se mostraron como la gran potencia del fútbol femenino y jugarán su quinta final.

Las actuales campeonas del mundo comenzaron ganando con un tempranero tanto a los 10 minutos luego que Christen Press conectara de cabeza un gran centro de Kelley O'Hara.

A los 19' rápidamente empataron las europeas, por medio de su delantera Ellen White, quien con una volea conectó el centro de Bethany Mead, convirtiendo el tercer gol que han recibido las estadounidense en el campeonato, los 3 en las rondas eliminatorias.

Pero a los 31' apareció la gran figura del Team USA, Alex Morgan, que tras un centro de Lindsey Horan selló el partido 2-1 con un certero cabezazo. En el segundo tiempo Alyssa Naeher le tapó un penal a la defensa Stephanie Houghton, dejando el marcador con victoria para The Yanks y asegurando el paso para el partido definitorio.

De esta forma, Estados Unidos ratificó su condición de favoritas y, luego de meterse en las ocho semifinales de las ocho ediciones de la Copa del Mundo, ahora irán por su cuarto título, el primero en forma consecutiva.

What a time to make the @USWNT's first-ever penalty save in a #FIFAWWC match (regular time)! #ENGUSA🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸 pic.twitter.com/QcJqxUOPQB

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 2, 2019