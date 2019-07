Jara recordó la agresión al hincha en el partido ante Uruguay: "No lo volvería a hacer, el reglamento si lo conocía"

La Roja jugará ante Perú en busca de meterse en su tercera final consecutiva de Copa América. En la previa al Clásico del Pacífico, el defensa nacional, Gonzalo Jara habló del recambio en el equipo chileno.

"Trato de ser cercano a los más jóvenes, porque mi idea es más bien disfrutar este torneo. A ellos hay que encaminarlos para irse renovando en el éxito", inició el jugador de Estudiantes de La Plata.

Jara fue consultado por la agresión a un espontáneo en el partido ante Uruguay por los cuartos de final de la competición continental y se arrepiente de haber participado en la acción:"No lo volvería a hacer, el reglamento si lo conocía. Ibamos atacando en ese momento y quizás nos perjudicó, la verdad es que no buscaba agredir a esa persona. No lo volvería a hacer, tengo familia y ellos me tiraron las orejas. Estoy arrepentido por lo que pasó, quizás no lo ameritaba, pero lo hice solo por resolver algo rápido".

El defensa formado en Huachipato señaló que la mentalidad del equipo ha cambiado en relación a décadas anteriores: "Me tocó vivir procesos de la Selección, vi Francia 1998, con once o diez años. Era complicado ganar fuera de Chile. Hoy eso ha cambiado, todos tienen una mentalidad diferente".

"Hoy en día, mis hijos me preguntan por Alexis (Sánchez), (Arturo) Vidal, Gary (Medel) y están en los mejores clubes del mundo. Hemos tenido la oportunidad de jugar muchos partidos en Europa y eso no se daba antes. La sociedad ha crecido diferente desde lo deportivo. Mi hijo me exige que ganemos y eso no existía antes, es la realidad y tenemos que convivir con eso", agregó el ex Universidad de Chile.

Finalmente, Jara aseguró que el camarín chileno pretende renovarse en el éxito, pero que es complicado:"Nos tocó crecer con una generación que ganó muchas cosas y nosotros tomamos la responsabilidad de asumir eso. La sociedad crece diferente, ven jugar un partido mal y las críticas son un poco excesivas, pero lo entendemos y creemos que es por las exigencias que nos hemos puesto. Renovarse en el éxito es complicado y está selección lo está haciendo."