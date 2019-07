Messi explotó contra el arbitraje, el VAR y la Conmebol: "Espero que hagan algo, pero no creo, maneja todo Brasil"

La derrota de Argentina 2-0 ante Brasil tuvo un claro culpable para los transandinos: la Conmebol. Así lo deslizó Lionel Messi en las reacciones tras partido, donde disparó con todo con evidente molestia.

"Se cansaron de cobrar boludeces toda la Copa y no fueron nunca al VAR. Al mínimo contacto, era falta para ellos. Ojalá la Conmebol haga algo con estos arbitrajes. Dejamos todo y nos inclinó la cancha. Pero no creo que hagan nada, maneja todo Brasil", dijo el astro argentino.

El capitán de la albiceleste señaló que a los locales les cobraron "todas las dudosas, todas las nuestras eran tarjetas, nunca revisaron el VAR. En esta copa se cansaron de cobrar bolucedes, manos boladas, foul boludos, penales pelotudos y ahora no se cobró nada".

Además señaló que dentro de la cancha "a todos nos va sacando, porque son jugadas que te van sacando del partido, porque el arbitro no es justo e inconscientemente te vas del partido. Me decía que esté tranquilo, que me iba a respetar, pero me faltó el respeto con el arbitraje que hizo".

Sobre si seguirá en la selección, Messi señaló que "me encontré con este grupo y si tengo que ayudar de alguna parte lo voy a hacer, hay un lindo grupo para que crezca y si puedo ayudar y acompañar, claro que lo haré" y agregó que ahora "empieza algo nuevo, algo lindo. Viene una camada importante que quiere estar, hay que darle tiempo".

Finalmente, el ariete del Barcelona habló sobre el partido en sí, donde dijo que "ellos se encontraron con un gol de la nada, de una jugada aislada, donde salimos mal y a destiempo y el delantero de ellos definió solo dentro del área. Tuvimos la pelota, no nos generaron, no nos ganaron nunca en contra, no se nos dio el gol, tuvimos dos palos, la pelota recordando el área chica y los penales que no nos cobran".