Mario Salas alaba el proceso de La Roja: "La Selección como está jugando hoy, es gran mérito de lo que hizo Rueda"

La Roja se enfrentará con Perú por las semifinales de Copa América. El mundo futbolero comienza a palpitar el Clásico del Pacífico y el entrenador de Colo Colo, Mario Salas, analizó el duelo que se disputará este miércoles en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

"Es un partido difícil. Chile llega en mejores condiciones por lo hecho en Copa América, mejor parado, con rendimiento y con una eficiencia mayor que Perú, así que esperemos que se dé todo para que Chile pueda ganar", indicó el Comandante en una actividad organizada por Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS).

Salas ganó tres títulos durante su proceso en Sporting Cristal, por ende, su aventura por el país incaico le permite analizar de mejor forma el cuadro bicolor. El DT del Cacique señaló que el funcionamiento de Perú puede complicar a la Roja: "Pero va a tener en Perú un rival difícil. En este tipo de partidos, que son clásicos, la estadística no vale y Perú tiene argumentos e individualidades para amargar a Chile; siento que será un partido lindo, un espectáculo bueno que nos va a llevar a sudar mucho para lograr el triunfo".

"La selección, como está jugando hoy y como están rindiendo las individualidades, es gran mérito de lo que hizo Rueda antes en los partidos amistosos y lo que está haciendo ahora", complementó.

El ex entrenador de la Selección de Chile Sub 20 cree que el buen juego de la Roja se debe a la preparación previa a la Copa América: "Chile no empezó a jugar de la noche a la mañana bien, entonces a lo mejor es por un proceso, se debe a una serie de partidos que se jugaron bien y que se hicieron unas cosas buenas, la suma de las individualidades hace que Chile sea uno de los candidatos".

Finalmente, Salas tuvo palabras de elogio para su ex pupilo Erick Pulgar: "Cuando llegué a la UC Erick (Pulgar) ya estaba y lo que hicimos fue moverlo un poco más adelante, en el puesto de volante de contención, pero con roles muy distintos a lo que hace ahora. El gran mérito de Erick Pulgar es lo que se ha hecho en Bologna y en la selección chilena".