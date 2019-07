Ricardo Gareca se agranda antes de la semifinal entre Chile y Perú: "Le podemos ganar a cualquiera"

Chile enfrentará a Perú por las semifinales de Copa América 2019. En la previa al duelo, el técnico de los albirrojos, Ricardo Gareca, aseguró que los del Rímac se fortalecieron desde el ámbito anímico para el partido que se disputará este miércoles en el Arena do Gremio a las 20:30 horas.

"Siempre dije que Perú es una selección muy fuerte en el tema mental. Es un grupo que se hizo de las propias adversidades y por ello considero que lo anímico es una parte muy fuerte del equipo", indicó el Tigre en conferencia de prensa.

El ex delantero cree que el combinado nacional peruano está en condiciones de ganarle a cualquiera: "Es inevitable pensar lo que puedan opinar de nosotros, pero lo que más me interesa es lo que podemos pensar de nosotros mismos y, en ese sentido, estamos súper motivados. Jugamos los tramos finales de esta Copa América y lo estamos viviendo con mucha expectativa. Sin duda que mi tranquilidad pasa por el propio conocimiento que tenemos de los muchachos. Hoy en día podemos perder o ganar a cualquier equipo y los chicos lo tienen muy claro".

"Perú es muy fuerte en lo anímico, se ha ido formando con las adversidades. Nos podrán superar, pero en lo motivacional no estamos preocupados. Futbolísticamente necesitamos mejorar y encontrarnos. Le podemos ganar a cualquiera", agregó el Flaco.

El ex técnico de Vélez Sarsfield tuvo palabras para la Roja y alabó el rendimiento de Eduardo Vargas: "Es una selección compuesta por grandes jugadores y tiene delanteros como (Eduardo) Vargas que son muy difíciles de marcar porque se conocen muchos años".

Gareca también habló sobre el encuentro entre Brasil y Argentina, a pesar que anhela que la Albiceleste llegue a la final, el trasandino prefiere no adelantarse al resultado:"Me gustaría que esté Argentina en la final, pero hoy se enfrentarán no solo dos de las mejores selecciones del continente sino del mundo. Es un clásico y cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo veo un posible choque en la final entre Perú y Argentina? Me gusta ir paso a paso y no anticiparme a nada, pero lo único que les puedo decir que estamos preparados para esta clase de compromisos".