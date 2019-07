Rueda confía en un nuevo golpe de la Generación Dorada de la Roja: "Esta Selección tiene mística y convicción"

Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección chilena, adelantó en conferencia de prensa el esperado duelo de semifinales por la Copa América ante Perú, que se jugará este miércoles desde las 20:30 horas en el Arena do Gremio en Porto Alegre.

El técnico colombiano no escatimó elogios para el equipo nacional antes de este partido e incluso aseguró que hoy el futbolista chileno es "como el vino" y al mismo tiempo rescató la categoría de esta Generación Dorada de la Roja.

"La Selección ha demostrado esa mística y convicción. Todo se lo ha ganado el equipo en la cancha, venimos trabajando con la misma forma y dedicación. Para fortuna nuestra llegaron jugadores en momentos oportunos en sus ligas y queremos seguir con ese comportamiento y llegar a la final", dijo Rueda.

Sobre el momento del jugador chileno, expresó que "este torneo es una buena evaluación para ver la liga chilena y el jugador chileno es como el vino, ya que entre más conservado y madurez demuestra esa calidad. Viendo a Luis Jiménez, César Cortés o Patricio Rubio".

También se refirió a la calidad de Paolo Guerrero en Perú, indicando que "seguro que tenemos que tener una alta concentración para contrarrestar los movimientos de Paolo Guerrera, sabe moverser bien y todo el colectivo nuestro debe trabajar para frenarlo".

Por otro lado, Rueda cree que no importa que Arturo Vidal y Charles Aránguiz estén a una amarilla de quedarse fuera de la final, ya que "nuestra tarea es evaluar, pensar, conversar con los jugadores, asistentes y seguro que es otra instancia y esperemos que tengan un buen comportamiento y puedan jugar sin esa limitante".

Más dichos de Rueda

Último amistoso con Perú: Todos los juegos dan información importante, y más en esta instancia tan trascendental. Enfrentamos a un equipo que demostró por qué había clasificado al mundial y utilizó la madurez que presenta en el campo.

El mal estado de la cancha: Indudablemente afectará a los dos equipos, coincide con la visión futbolística de los dos seleccionados y es una pena que hayamos llegado a esta instancia por el tema climatológico y el desgaste de la cancha por el Brasileirao. Ojalá que los jugadores tengan la capacidad de asimilarlo y sobreponerse a la adversidad.

Los resultados: La cultura del Siglo XXI, del exitismo y la inmediatez, más con las tecnologías nos hace preparar cada juego. En cada partido amistoso está expuesta nuestra continuidad. Es la imagen Latinoamérica. Los proyectos a veces abortan antes de tiempo, pero siempre se manifestó desde la directiva que el trabajo se llevase hasta el compromiso.

La Generación Dorada: Cuando la generación actual no fue al Mundial fue criticada y prácticamente desahuciada para la Selección, pero logró renacer con profesionalismo. Ahora los que juegan son los mismos, con dos o tres alternativas, pero el espectro de jugadores no es el ideal para lo que tiene Chile.

Los jóvenes: Los chilenos que se fueron el verano pasado aún no se consolidan y siguen teniendo dificultades. Pablo Aránguiz, Ángelo Araos, Pablo Galdames, entre otros. Es decir, el chileno que debería estar recibiendo la savia de una generación exitosa no está presente, porque no está jugando.

El futuro: Chile necesita sembrar. Somos la única Selección que no tiene jugadores Sub-23 en la Copa América. Es preocupante, porque hicimos una llamada de emergencia para Toulon para llamar a la Sub-20 que no pudo clasificar a Rancagua y lograr una maduración coherente, que pueda tener alternativas de solución para que cuando esta generación exitosa se retire no sea tan traumático.