Scaloni repasó al árbitro y sacó pecho: "Sometimos a Brasil, fuimos superiores, pero a veces el fútbol es injusto"

La derrota de Argentina 2-0 ante Brasil, los dejó fuera de la lucha por el título de la Copa América y fue una muestra más del mal torneo de la albiceleste, a pesar de mostrar una mejoría en su fútbol. Pero para el entrenador Lionel Scaloni, la culpa estuvo en el arbitraje, quien no cobró dos claros penales. "No me gustó el arbitro", comenzó diciendo el técnico tras el partido.

"Si tomamos conciencia de lo que hicimos hoy creo que todo lo venga será positivo. Creo que el 2-0 marca todo en una jugada que tenemos a un jugador en el suelo. Aún así el equipo siguió creando y siguió jugando y es emocionante el partido que hicieron los jugadores", agregó Scaloni en conferencia de prensa.

Sobre la caída y quedar fuera de la lucha por el título, el técnico reconoció que "duele menos, no sé, te diría de la misma manera. Pero si nosotros los argentinos nos damos cuenta que perder tiene cosas positivas, habremos dado un paso adelante, si seguimos creyendo que solo vale ganar, sirve menos".

Y fue más allá: "Brasil fue sometido por Argentina en algunos momentos. Es el mejor partido que hicimos en esta Copa por la magnitud del rival y por lo que creamos. Hicimos un partido completo, pero no sirvió para la clasificación. Fue un mérito nuestro que ellos tengan que jugar de contra. Sentimos que fuimos superiores, pero jugar la final era lo importante y no pudimos hacerlo".

"Hay veces que el fútbol es injusto. Si era por mérito, tendría que haber pasado Argentina. Ganamos la posesión y no sé si un equipo los atacó tanto. Igual, lo que cuenta es el resultado", añadió.

Eso sí, consideró que "lo bueno creo que cuando tienes un grupo de jugadores que tiran todos para el mismo lado, hoy plantamos cara, fuimos superiores y es todo mérito de ellos, el entrenador poco tiene que hacer. Para mejorar quedan muchas cosas, pero con un grupo así se hace todo más fácil".

Finalmente, se refirió al nivel mostrado por Lionel Messi, quien mostró su mejor versión en lo que va de la Copa e indicó que "es que nunca hubo debate (sobre el nivel de Messi). No tengo duda que es nuestra bandera, es el jugador clave, de hecho Brasil hoy lo tapaba constantemente, así que tuvimos que buscar otros circuitos. Es emocionante verlo jugar, es realmente lindo ver todo lo que hace".