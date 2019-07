Rueda tajante tras la derrota de Chile ante Perú: "Quisimos jugar la final antes de resolver este partido"

El entrenador de la selección chilena, Reinaldo Rueda, fue muy claro en su análisis sobre la derrota que sufrió la Roja ante Perú por 3-0 que lo dejó fuera de la final de la Copa América. El técnico colombiano no tuvo problemas al señalar que Chile enfrentó el partido, ya pensando en la final ante Brasil.

"Es un análisis que pasa por lo futbolístico, quisimos jugar la final antes de resolver este partido, entramos pensando más en el domingo, quizás de evitar alguna tarjeta amarilla, evitar algún foul, pensando en la posibilidad de jugar la final y por lo que había trabajado el equipo", sostuvo Rueda en conferencia de prensa.

En esa línea, el colombiano sindicó que "creo que nos sorprende Perú y quizás esa es la sensación que se tiene. Nosotros reaccionamos después del segundo gol y el segundo tiempo es un Perú que hace un bloque de espera, que es normal porque tiene que aguantar el 2-0 y nosotros buscamos abrir la cancha por las bandas. No era fácil, porque ellos ya habían hecho su negocio".

"Enfrentamos a un gran rival que resolvió el juego muy temprano en 20 minutos. No entramos en el juego porque Chile no mostró la actitud y agresividad que mostró en los otros juegos. Creo que el segundo gol que es una ingenuidad nuestra se resuelve el partido. Después en el segundo tiempo, Perú tenía resuelto el partido y con la confianza psicológica y un arquero que tuvo su gran jornada. Considero que esos primeros 20 minutos donde no tuvimos la agresividad en los duelos, ese temple que nos caracteriza y eso, definió el juego", agregó.

El DT asumió la culpa por no poder defender el bicampeonato e indicó que "la culpa es toda mía, cuando se pierde, el entrenador tiene que asumir toda la responsabilidad. Debemos revisar en que fallamos, se debe realizar en frío, con coherencia y sin calentura. Soy yo el que debe asumir toda la responsabilidad".

Perú hizo los goles que no pudo hacer Chile, la Roja quedó fuera de Brasil 2019 y dejó vacante la corona de América El Equipo de Todos cayó por 3-0 en Porto Alegre, con un primer tiempo para el olvido y una segunda parte donde el arquero incaico Gallese estuvo descomunal. El cuadro nacional tendrá que jugar por el tercer puesto contra Argentina.

Sobre el desarrollo del partido ante los incaicos, mantuvo la compostura y apuntó a que "no tuvimos la contundencia, no estuvimos finos, aparte de la virtud del arquero que estuvo grandioso donde tuvo cinco atajadas. El segundo gol fue una ingenuidad, no nos podemos comer ese gol con un cobro desde 70 metros y es ahí donde se resuelve el partido".

Uno de los grandes responsables de la segunda conquista, fue el arquero Gabriel Arias, sin embargo, Rueda lo respaldó: "Gabriel hizo un campeonato muy bueno, salió campeón con Racing y mostró un gran rendimiento. Por este resultado, no nos podemos ir al otro extremo y sacrificarlo. Creo que hoy no funcionó el colectivo y todos esperaban la convocatoria de Arias".

Finalmente comentó el nivel de Nicolás Castillo, quien ingresó en los últimos minutos del duelo y explicó los motivos por los cuales no utilizó al delantero del América antes: "Tuvo un semestre irregular, más donde se da su paso al América donde tuvo dos lesiones y por eso, la convocatoria de Eduardo Vargas y llegar acá al no jugar le mermó ritmo pero físicamente, está bien".