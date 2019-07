Uno a uno de Chile ante Perú en Copa América: Arias y Alexis fueron los más bajos de una noche terrible

Revisa el rendimiento de los jugadores de Chile en la derrota 3-0 ante Perú por semifinales ante Perú por la Copa América Brasil 2019, que se disputó en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Gabriel Arias: Su error garrafal en el segundo gol peruano condiciona su actuación, salió a destiempo, dejó botado el arco y para su mala suerte nadie cubrió el pórtico en el remate de Yotún. Después de eso, no tuvo mucha participación, pero nunca dio la sensación de seguridad.

Mauricio Isla: Muy flojo, lejos de sus mejores actuaciones en la Roja, fue sobrepasado por su sector defensivo y tampoco llegó en posiciones ofensivas para desnivelar. La única que tuvo fue un remate que pasó cerca.

Gary Medel: No fue la mejor noche del Pitbull, que luchó como siempre, pero no pudo hacer nada en los goles peruanos y se vio complicado con la velocidad de los delanteros rivales. En el segundo tiempo prácticamente no entró en juego, ya que Perú casi no atacó.

Guillermo Maripán: Al igual que el resto de sus compañeros rindió muy por debajo de lo que venía mostrando en el torneo, se vio desordenado y perdió el duelo con Paolo Guerrero, que lo complicó en todo momento.

Jean Beausejour: Tuvo una gran proyección para el casi gol de Aránguiz en el arranque, pero después poco influyó en ataque, aunque siempre se ofreció como opción e incluso tuvo un remate que sacó Gallese. En defensa fue superado por Carrillo por la banda y fue el culpable del segundo tanto de los peruanos.

Erick Pulgar: Su partido más bajo en la Copa y Chile lo sintió mucho, porque no pudo salir de la presión peruana y no encontró fluidez para entregar pases a sus compañeros, lo que desdibujó el funcionamiento del equipo. Recibió amarilla por una falta evitable.

Charles Aránguiz: Lo tuvo a los 7' y se lo perdió de manera increíble, pudo cambiar la historia en el inicio. Luego cayó en el desorden general tras los goles peruanos y no pudo trascender como en los duelos anteriores del torneo, igual nunca dejó de batallar y empujó a sus compañeros, pero no fue suficiente.

Arturo Vidal: Muy bajo, condicionado por la lesión que sufrió antes del primer tanto peruano, terminó jugando casi en un pie. Muy desordenado, no le encontró la vuelta al partido y aunque por esfuerzo nunca se quedó, su actuación no alcanzó para ser aprobada.

José Pedro Fuenzalida: Uno de los más bajos de la Roja, apareció poco, perdió el duelo con Trauco y tuvo poca acción ofensiva, pudo marcar el descuento antes del descanso, pero su remate fue muy débil. Salió tras los primeros 45 minutos.

Eduardo Vargas: Nuevamente, salvo ante Japón, Turboman apareció poco en el partido y no fue factor. Se perdió en la marca de los peruanos y no encontró los espacios para poder trascender. Tuvo un cabezazo al palo, luego un mano a mano que se comió ante Gallese y para coronar su terrible actuación canchereó un penal, que lo atajó Gallese.

Alexis Sánchez: Buscó por todos lados, pero su desorden no ayudó mucho al equipo y terminó siendo más un problema que una rueda de auxilio para la Roja. Muy individualista, poco solidario, perdió muchos balones por querer ser el salvador, lejos de su rendimiento en los otros encuentros.

Ángelo Sagal (46'): Ingresó por Fuenzalida, pero no prácticamente no entró en juego y quedó sin justificar su entrada. Más encima, se ganó tarjeta amarilla.

Nicolás Castillo (89'): Entró al final por Maripán y no tuvo mucha participación.