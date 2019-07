En Argentina ya palpitan la "otra final" de Copa América: "No habrá mejor descargo que ganarle a Chile"

La derrota 3 a 0 de la selección chilena frente a la peruana generó una profunda tristeza en los hinchas. La expectación por el tricampeonato de Copa América estaba latente, pero los del Rímac terminaron con esa ilusión.

Ante ese escenario, la Roja de Reinaldo Rueda deberá ir a disputar el tercer lugar frente a Argentina, su rival en las dos últimas finales ganadas de América. Bajo esa consigna, la prensa trasandina no tardó en reaccionar ante la posibilidad de enfrentar a los nacionales y lo ven como una dulce venganza para el capitán Lionel Messi y el resto de su equipo.

"Será cuestión de transformar tanta bronca en combustible. Hay varias cuentas pendientes que la Selección podrá saldar en un partido que, a priori, no quería jugar nadie. Creamos que no será tan así. Porque el rival por el tercer puesto será Chile y porque no hay mejor descargo para los jugadores argentinos que ganarle, y bien, al equipo con el que tiene más pica en los últimos años. No será el mismo contexto porque no es una final, claro está, pero este plantel puede terminar esta manchada Copa América ganándole a los trasandinos, los que le ganaron las últimas dos finales", publicó el diario deportivo Olé.

Otra vez Argentina: La Roja volverá a jugar otra "final" contra los trasandinos en Copa América Al igual que en las últimas dos ediciones del torneo continental, Chile se medirá con la Albiceleste en un encuentro decisivo, aunque ahora es para subir al podio.

"Chile, en definitiva, será el mejor rival que le podía tocar a Scaloni y sus muchachos. Hay cuentas pendientes. Hay jugadores jóvenes con ganas de empezar a andar un camino diferente y un Messi que, enojado como se fue del Mineirao, puede descargar toda su furia, ya sin presión, ante un rival que no le cae simpático. No habrá vuelta olímpica ni festejos el sábado por la tarde, pero aunque sea será el tercer puesto más parecido a uno por los puntos que podía haber. Y se lo merece Argentina. Una última prueba que no esté viciada por manos inescrupulosas y a disposición del poder de turno. Hacia allá vamos", agregó.

Por otra parte, Clarín asegura que el "Argentina-Chile: será el partido que nadie quiere jugar" y además se enfocan en que Messi no abandonará más a la selección, supuestamente, ni para partidos como por el tercer lugar.

"Messi estará. Volverá a intentarlo. Porque así se lo dice su sueño. Porque su rol de faro así se lo demanda en este flamante ciclo en el que todo aún está por verse. Porque ya no se refugia en el silencio; da la cara y pone el pecho. Y lo seguirá haciendo. Ya lo avisó", agrega el citado medio.

La Roja vivirá un nuevo encuentro contra la Albiceleste este sábado 6 de julio (15:00 horas) en el estadio Arena do Sao Paulo. Esta vez eso sí, no será una final, sino que sólo una disputa por el tercer lugar, pero con sabor a revancha para los trasandinos.