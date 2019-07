Bravo se pone a disposición de la Roja pero ignora el llamado de Medel y Rueda: "No tengo que darle explicación a nadie"

Y un día sacó la voz. Claudio Bravo, respondió ante el llamado que realizó el capitán de la selección chilena, Gary Medel y el entrenador, Reinaldo Rueda, quienes en la previa del inicio de la Copa América donde Chile disputará el tercer puesto ante Argentina, expresaron que el arquero del Manchester City, debía hablar con el plantel para dejar atrás el quiebre que existe desde el partido ante Brasil, que dejó a la Roja fuera del Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, Bravo fue categórico con sus palabras e hizo caso omiso al llamado del Pitbull y el colombiano e indicó que sigue a disposición de la Roja y que no tiene que darle explicaciones a nadie.

"Soy una persona adulta, no tengo ningún problema con nadie, no tengo que pedir perdón, no tengo que darle explicaciones a nadie", sostuvo Bravo.

Es más, el DT le traspasó la responsabilidad a Rueda para que se dé la instancia de conversar con sus compañeros e indicó que "es el técnico quien hace las nóminas, depende de él, no depende de mi".

"Es algo que no depende de mi, depende del técnico, de la circunstancia, es el técnico quien ve quienes son los mejores para competir, yo estoy apto y a disposición", añadió.

El ex capitán de la Roja, también se refirió a las amenazas que recibió Gabriel Arias en redes sociales donde incluso, el arquero cerró su cuenta de Instagram y Bravo fue claro al apuntar que "el hecho de ponerte una camiseta te hace estar expuesto a eso. Difícilmente una persona que te insulta en redes sociales lo hará de frente en la calle. No hay que darle valor a eso, los seres humanos no funcionamos así".

Finalmente, comentó lo difícil que es ser arquero. "Es una posición donde nadie quiere jugar donde todos tienen miedo desde pequeño, de recibir un balonazo, el hecho de que es una posición donde te puedes equivocar y es donde uno aprende".

" No voy a opinar más sobre eso, todos sabemos lo doloroso que es esta posición y si no tienen una buena cabeza es ahí donde tenemos que tratar de enseñarle a los niños que combatan contra eso y de las cosas negativas es donde uno más crece", concluyó.