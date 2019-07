"La invitación de una Señora no puede ser rechazada": Gianluigi Buffon sorprende a todos y retorna a Juventus

Gianluigi Buffon hace unas semanas anunció su partida de PSG, y su futuro era desconocido. Sonaron muchos rumores, pero regresó al lugar de donde nadie lo echó: Juventus.

Este jueves se concretó el retorno del veterano de 41 años al campeón de la Serie A, donde su principal desafío será poder ganar la esquiva Champions League, título que no ha podido conseguir en su carrera.

"Regreso porque la invitación de una Señora no puede ser rechazada. ¡Vuelvo porque esta es mi casa!", comentó el legendario arquero italiano en su cuenta de Twitter.

Buffon vuelve a la Vecchia Signora para luchar el puesto con el polaco Wojciech Szczęsny.

🇮🇹 Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!🇬🇧 I come back because you can't turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 4, 2019