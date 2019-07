Nick Kyrgios "preparó" el duelo ante Nadal bebiendo de madrugada en un pub de Londres

Nick Kyrgios enfrentará a Rafael Nadal por la segunda ronda de Wimbledon y en las horas previas al duelo, el polémico tenista australiano protagonizó una nueva locura a su historial.

Según revelan medios ingleses, a horas del encuentro ante el número dos del mundo, el polémico tenista no encontró mejor idea que "preparar" su partido bebiendo en un pub de Londres hasta altas horas de la madrugada.

De acuerdo a la versión de varios periodistas, que se encontraron con el díscolo tenista bebiendo en un local nocturno cercano al hotel oficial en el centro de Londres.

I must add that Nick left @TheDogAndFox like two hours before me. Which means he didn’t stay until late at all. I reckon he‘ll be ready for tomorrow’s blockbuster, just like Rafa will. Each in their own way. Can’t wait to see that match #wimbledon #tennis #nadalkyrgios #dogandfox https://t.co/aiqLEZfj0k

— Miguel Seabra (@MiguelSeabra) July 4, 2019