"Tú no mataste a nadie, debes mantener la frente en alto": El emotivo mensaje de Marcelo Díaz a Gabriel Arias

Gaviota querido; no sabes cómo me pongo en tu lugar y entiendo la situación incómoda que estás pasando debido a algunos inadaptados y malvados personajes que se esconden detrás de redes sociales para demostrar todo su odio a terceros sin tener un mínimo de empatía y menos respeto. Quiero que sepas que no somos todos iguales, algunos siempre deseamos lo mejor a los demás, nos alegramos del éxito ajeno y cuándo hay que dar una palabra de aliento o apoyo en los malos momentos, ahí estamos. Tú no mataste a nadie, no violaste a nadie, no le robaste a nadie, entonces debes mantener tu frente en alto y seguir para adelante porque la vida continúa. Acá estamos contigo y eso es para siempre!!! OJO, no hablo desde lo futbolístico, sino que hablo desde lo humano.