Ruidíaz se quedará con las ganas de repetir el gol con la mano ante Brasil: "Ahora hay VAR"

El atacante peruano Raúl Ruidíaz jugó este jueves con la opción de repetir el gol con la mano que eliminó a Brasil de la Copa América Centenario 2016, en la final de esta edición que se realizará el domingo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (16:00 horas de Chile).

"Hoy no se puede, ahora hay VAR", dijo bromeando el delantero que tuvo un paso por Universidad de Chile en 2012 cuando estaba Jorge Sampaoli en la banca del cuadro azul.

La Pulga dijo tras el entrenamiento de este jueves que "aún no me lo creo que estamos en la final. Estamos a un paso nada más de poder regalarle una alegría a nuestras familias y a todo el país, una Copa América más. Vamos a trabajarlo para que se pueda hacer".

"Esto es un hecho que hay que tomarlo con mucha tranquilidad. Si bien es cierto que hemos logrado algo muy importante después de muchos años, creo que estamos conscientes y tranquilos de que falta un paso más para la gloria. Más allá de que algunos los den por campeón (a Brasil), hay que jugarlo con los pies sobre la tierra", sentenció.

Sobre la final, Ruidíaz reconoció que "Brasil es un rival muy fuerte. Creo que contra Chile y Uruguay hemos demostrado actitud, garra, humildad y ser muy solidarios. La clave de esto va a ser mantenerlo y dejar todo en la cancha, así como fue el partido de ayer".

Pese a que no ha jugado mucho, afirmó que "estar en este plantel es increíble, más allá de que tenga minutos o no. Yo estoy preparado al cien por cien por si me toca la oportunidad. Todos estamos muy contentos de que el equipo gane. Más allá de quien juegue, todos nos apoyamos".

El polémico gol de Ruidiaz en Perú-Brasil en la Copa América Centenario