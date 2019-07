Vidal y el partido de la Roja ante Argentina: "Un partido que se pelea el tercer lugar no tiene ninguna importancia"

Tras la amarga derrota 3-0 ante Perú en semifinales de la Copa América Brasil 2019, Chile debe levantar cabeza y pensar en el duelo ante Argentina en Sao Paulo por el tercer lugar, el que para Arturo Vidal no tiene mayor importancia.

"Un partido que se pelea el tercer lugar no tiene ninguna importancia, es para cumplir no más. Ahora hay que tratar de descansar", expresó el mediocampista de Barcelona tras la dura caída de la Roja en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

Sin embargo, otros jugadores de Chile que sacaron la voz tras la goleada sufrida ante Perú piensan distinto al Rey. El capitán Gary Medel y José Pedro Fuenzalida manifestaron que el enfrentamiento ante la Albiceleste es muy importante.

"En la Roja todo es importante, estamos defendiendo al escudo, al país y siempre hay que hacerlo de la mejor forma. Salir terceros no nos dejará conformes, pero hay que lograr lo mejor posible", declaró el Pitbull sobre la definición del tercer lugar de Brasil 2019.

Por su parte el Chapa Fuenzalida sostuvo que "siempre será importante ganar y ahora tenemos la oportunidad de jugar con el tercer lugar, más con Argentina que sabemos la importancia que es. Estamos tristes por no jugar la final pero debemos pensar en Argentina".