La niña de 15 años sigue "bajando" a todas en Wimbledon

La niña prodigio del tenis mundial, la estadounidense Cori Coco Gauff (313º de la ATP), sigue sorprendiendo al planeta con sus actuaciones en Wimbledon. Y es que tras derrotar a Venus Williams por la primera ronda del Grand Slam inglés, su participación en el torneo no ha pasado desapercibida.

Este vez, la joven estrella derrotó por la tercera ronda a la eslovaca Polona Hercog (60º) por parciales de 3-6, 7 (9)-6 y 7-5. Con esto, selló su boleto hacia los octavos de final del All England Club.

Con este triunfo, la nacida en Atlanta en 2004, disputará su paso a cuartos de final contra la rumana Simona Halep, ex campeona de Roland Garros y semifinalista de Wimbledon en 2014, quien derrotó a Victoria Azarenka por 6-3 y 6-1.

La ganadora del enfrentamiento se topará en la fase de las ocho mejores contra quien resulte triunfadora del duelo Shuai Zhang (50º) y Dayana Yastremska (35º).

Destacar que la joven jugadora estadounidense se ha convertido en una de las favoritas de los aficionados que han concurrido al complejo donde se disputa Wimbledon.

The comeback kid – and then some! 👏

15-year-old @CocoGauff's irresistible run at #Wimbledon continues, rallying from a set down to defeat Polona Hercog 3-6, 7-6(7), 7-5 pic.twitter.com/bS79tUkMwG

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2019