"Nunca me sentí tan querido y cómodo": El emotivo hasta pronto del Mago Jiménez a Palestino

Tenía una deuda impaga en mi carrera y era la de jugar al menos un partido en chile con Palestino , lo que no sabía es que iba a conocer a personas tan maravillosas. Mis compañeros el cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y todos los que forman parte del club. Nunca me sentí tan querido y cómodo, Fue un año maravilloso y me llevo los mas lindos recuerdos, que más allá de una copa…son las risas, la unión y la pasión que cada uno de uds prueba por Palestino… solo puedo darles las gracias muchas gracias por la oportunidad. ❤️ HASTA PRONTO @palestino