Toselli defiende a Arias: "Ha estado a la altura, sacando el partido con Perú, viene haciendo una copa muy correcta"

En medio de días difíciles por los ataques y amenazas que ha recibido a través de redes sociales, el arquero de la Roja Gabriel Arias ha contado con importantes muestras de respaldo, sobre todo de sus compañeros de profesión. De dicho modo, el ex seleccionado nacional Cristopher Toselli salió en defensa del ahora meta titular de Chile.

"Siento que Gabriel ha estado a la altura, sacando el partido con Perú, viene haciendo una copa muy correcta, muy regular y lo del partido con Perú es una cuestión que puede pasar. Todos hemos cometido errores, nadie puede evadir eso", dijo el portero de la UC, apuntando que "lamentablemente no se pudo ganar, porque si se hubiese ganado, todo esto estaría más en un bajo perfil".

Sobre la hostilidad que ha recibido Arias a través de redes sociales, Hulk comentó que "hay que separar las críticas que vienen del medio periodístico de las que vienen de redes sociales, donde evidentemente las cosas se distorsionan. El futbolista o cualquier persona pública tiene que alejarse o abstraerse de los comentarios en redes sociales y saber que no es importante. Estoy seguro que se va a poder levantar. Son situaciones que a todos nos pasan".

Toselli ha trabajado con Arias en la Roja bajo el mandato de Reinaldo Rueda / Foto: ANFP

Justamente sobre el ánimo de un arquero tras vivir una infeliz jornada como la que le tocó a Arias ante Perú, el arquero cruzado comentó que "Gabriel ya es grande, las críticas hay que tomarlas como parte del día a día, porque el medio es así, buenas o malas hay que saber aceptarlas. Hay que dar vuelta la página y levantarse, esto es súper simple".

Por otro lado, Toselli se refirió a la situación de Claudio Bravo, quien ayer jueves sostuvo que no tiene que darle explicaciones a nadie para poder volver a la Selección. "Me parece que hay una conversación pendiente que ya tendrán. Ojalá lo solucionen por el bien de la selección. La idea es que estén los mejores y si para eso se necesita una conversación, ojalá se haga para que así estén los mejores, incluyendo a Gabriel y a Claudio. Al final es eso, que estén los mejores y no que particularmente Claudio esté", dijo el golero que formó parte del plantel de la Roja que conquistó la Copa América Centenario.