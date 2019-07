La locura de Fabio Fognini en Wimbledon: "¡Malditos ingleses! Espero que estalle una bomba en este club"

Fabio Fognini (10º de la ATP) quedó eliminado de Wimbledon en tercera ronda. El italiano cayó ante el estadounidense Tennys Sandgren (94º) por 3-6, 6-7 y 3-6, y en medio del encuentro, el europeo recriminó la organización del tercer Grand Slam del año.

"¿Es justo jugar aquí? ¡Malditos ingleses! Espero que estalle una bomba en este club. Una bomba debería explotar aquí", tiró Fognini en el duelo ante Sandgren.

Fognini estalló en furia porque debió disputar el partido de tercera ronda en la cancha 14, recinto que se encuentra fuera del club y además solo cuenta con unas pequeñas gradas. Acusó a la organización de recibir un trato distinto respecto a otros jugadores como Rafael Nadal (2º) y Roger Federer (3º).

El tenista de 32 años recibirá una fuerte sanción por sus dichos, no obstante, una vez terminado el encuentro ante el norteamericano, explicó su enojo y pidió perdón: "La pista no era buena. La mayor parte del tiempo que estás en pista estás frustrado. Por supuesto que no estaba feliz con mi actuación porque sabía que tenía mucho que ganar en este caso. Algo pasó en la pista y si tengo que pedir perdón por ello lo pido".

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.

"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019