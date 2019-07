Federer y Nadal siguen dando cátedra en Wimbledon y se acercan a un nuevo "clásico" en semifinales

Roger Federer sigue arrasando en Wimbledon y cada vez que lo hace marca una nueva historia. El suizo derrotó al francés Lucas Pouille y pasó a octavos de final, mismo resultado que logró Rafael Nadal, que arrolló al también galo Jo-Wilfried Tsonga.

El helvético, número tres del mundo, impuso su categoría para vencer por 7-5, 6-2 y 7-6(4) a su rival, tras un primer set muy cerrado, donde en los momentos clave apareció su Majestad para decidir todo.

De esta forma, Federer rompió el récord de más presencias en los octavos del certamen, superando al estadounidense Jimmy Connors, al que va a superar con más triunfos sobre pasto si llega a semifinales.

En la próxima ronda, el ocho veces campeón en Wimbledon ahora se medirá con el ascendente italiano Matteo Berrettini, quien derrotó al argentino Diego Schwartzman por un tremendo 6-7(5), 7-6(2), 4-6, 7-6(5) y 6-3, en 4 horas y 19 minutos, luego de salvar un punto de partido en el cuarto set.

It’s hard to stop @rogerfederer in this kind of form… The Swiss defeats Lucas Pouille 7-5, 6-2, 7-6(4) to notch his 350th match win at Grand Slams – the first player in history to reach the milestone#Wimbledon pic.twitter.com/A1sBL0HS5L — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019

– Longest match of The Championships so far ✅

– Three match points saved ✅ Enjoy your Middle Sunday rest, Matteo 😅 pic.twitter.com/Cg1ZDu1hvV — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019

Por su parte, Nadal alcanzó a Bjorn Borg con su 51 victoria en Wimbledon, venciendo al dos veces semifinalista Tsonga por un expresivo 6-2, 6-3, 6-2. De esta forma quedó empatado con el sueco en la lista de más triunfos en el All England Club, donde ganó el título en el 2008 y el 2010.

En la próxima ronda, el español -dos del mundo- espera por el vencedor del choque entre el portugués Joao Souza y el británico Daniel Evans.

How does he do it? @RafaelNadal brought all the tricks to the party on Centre Court ✨#Wimbledon pic.twitter.com/9aXskWpCgn — Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019